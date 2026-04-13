Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 11:58h.

Alejandro Campano, representante, desmiente a Antonio Cordón, quien en su día dijo que no hubo ninguna oferta formal

Tiempo extra para Luis García Plaza

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Alejandro Campano, representante de Juanlu Sánchez, ha admitido que sí hubo oferta en verano por el canterano del Sevilla FC. Una información que desmintió en su día Antonio Cordón, pese a que la propuesta fue contrastada por varios compañeros y medios de comunicación. Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, ya estuvo aquí en verano para sentarse con los directivos del club y en invierno volvió a la carga, poniendo sobre la mesa la opción de un intercambio o incluso una cesión con opción de compra.

Sobre ello ha hablado el representante, reconociendo que sí que hubo propuesta formal del Nápoles por Juanlu: "Sí. El Nápoles vino y era evidente. Es totalmente respetable, se debe al Sevilla, toman sus decisiones también y todo es totalmente respetable. Está muy metido en el Sevilla FC para conseguir los objetivos y Dios dirá en un futuro", reconocía Alejandro Campano para los compañeros de Gol a Gol.

Unas declaraciones que chocan frontalmente con lo que ya comentó en su día Antonio Cordón, quien aseguró en sala de prensa que ni recibieron "ninguna oferta oficial". Manna ya estuvo en Sevilla el pasado mes de junio negociando para incorporar al jugador, una petición expresa de Antonio Conte con el que llegaron rápido a un acuerdo, pero el serial se alargó durante todo el verano y acabó sin movimiento alguno. El Nápoles no llegó a la cifra solicitada desde Nervión y el futbolista no quiso marcharse a Inglaterra, con clubes poniendo sobre la mesa más dinero que los napolitanos.

El interés se reactivó en invierno y así lo confirmó el propio Giovanni Manna a diez días para el cierre de mercado: "Juanlu es un buen jugador con el que hemos negociado, pero estamos trabajando en condiciones poco óptimas, así que debemos sopesar cada decisión con cuidado. Es un jugador que nos gusta, así que veremos qué pasa en los próximos 10 días", expresaba. Finalmente tampoco se pudo materializar el acuerdo, aunque el deseo del Nápoles sigue latente.

Por el momento Juanlu Sánchez se encuentra enfocado en concretar la permanencia con el Sevilla FC y no piensa nada más allá. En cualquier caso, todo apunta a que en verano se producirá un nuevo capítulo de esta historia, dado que el canterano es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado de la plantilla y por tanto uno de los pocos que puede dejar grandes plusvalías en las maltrechas arcas de la entidad. A día de hoy es uno más del equipo, pero en verano... las sirenas volverán a sonar.