Basilio García Sevilla, 28 MAY 2026 - 16:32h.

El club revisará la situación y el jugador tiene que someterse a las pruebas médicas

José Ignacio Navarro asume el mando en la dirección deportiva ante la salida de Antonio Cordón

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El Sevilla FC mira hacia el futuro con no demasiado optimismo. La situación económica sigue siendo crítica, la operación de venta del club a Sergio Ramos está a punto de romperse definitivamente, y parece casi imposible que llegue un comprador antes de que comience la próxima pretemporada. En esas José Ignacio Navarro ha retomado una planificación que cuenta con dos fichajes confirmados -Sangante y Juan Iglesias- y uno que está en el aire, el de Patrik Mercado.

Pese a que el principio de acuerdo por el ecuatoriano sí fue anunciado por el club a finales del pasado mes de febrero, menos de un mes más tarde se lesionó gravemente de la rodilla, confirmándose días más tarde que se había roto el ligamento cruzado anterior, una lesión que ha lastrado históricamente a numerosos futbolistas. En esa situación, y teniendo en cuenta la economía de la entidad, parece muy difícil que el Sevilla se vaya a gastar los seis millones de euros acordados por su traspaso.

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Con todo, la operación no está rota, aunque sí muy complicada. Desde Ecuador, insisten en que hay un acuerdo cerrado. Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, explicaba que “existen documentos firmados”, en palabras a Radio La Red, “por parte de ellos y por parte de nosotros, e incluso un contrato firmado con el jugador". "Todo eso surge de las redes sociales; no hay nada oficial", completaba acerca de las informaciones que aseguraban que la operación ya se había caído definitivamente.

ElDesmarque ha podido conocer la posición del Sevilla, que concuerda con lo que afirma el directivo ecuatoriano. No hay una decisión definitiva, pero sí que hay intención por parte del club hispalense de revisar la situación y aclarar cómo se encuentra Patrik Mercado para llegar a una determinación final.

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Las pruebas médicas decidirán

Todo está a expensas, lógicamente, de que el jugador pase las pertinentes pruebas médicas, y se antoja difícil que estas sean satisfactorias teniendo en cuenta que se rompió la rodilla hace poco más de dos meses. “Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero debe pasar un reconocimiento médico. Tenemos una prioridad y para junio debemos decidir en función del reconocimiento médico”, expresó Antonio Cordón, ya exdirector de fútbol profesional del club, en la presentación de Luis García Plaza, pocos días después de la lesión del centrocampista.

Así, las próximas fechas serán decisivas, pero lo normal es que Patrik Mercado no supere ese reconocimiento médico y una operación de seis millones de euros, increíblemente alta para la situación del Sevilla, se caiga de manera definitiva.