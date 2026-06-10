El Real Madrid renueva con Adidas y Florentino Pérez consigue otro acuerdo millonario e histórico

Fran Duarte Madrid, 10 JUN 2026 - 12:39h.

El Real Madrid ha acordado prolongar su acuerdo con Adidas hasta 2034 y eleva el dinero que percibirá por el patrocinio de la marca alemana

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Ni una semana ha pasado desde que Florentino Pérez saliese reelegido como presidente del Real Madrid y ya se han cerrado dos acuerdos históricos en concepto de patrocinio. Tras el histórico acuerdo con Fly Emirates por los que el club va a ingresar en torno a 100 millones de euros, desde el Real Madrid confirman otra renovación, esta vez con Adidas. De esta manera, la marca deportiva y el equipo madrileño se comprometen durante ocho temporadas adicionales. Una relación comercial que sigue vigente desde 1980 y parece que va a durar bastantes años más.

Aún no se han comunicado las cifras oficiales de este acuerdo. Según adelanta el Diario AS, la cifra estaría rondando los 120 millones de euros por temporada. “Estamos ante el compromiso más importante de la historia del fútbol. La alianza estratégica entre el Real Madrid y Adidas ha sido clave para vivir una de las etapas más extraordinarias del club y para seguir alimentando un sentimiento universal como es el madridismo”, destaca el propio Florentino Pérez en el comunicado oficial del club.

No es para menos, porque junto a la marca alemana los blancos han conseguido levantar ocho Champions League y desde hace 46 años se vincula la imagen del Real Madrid con las tres rayas de Adidas. “Es una de las asociaciones más largas y exitosas del deporte”, asegura Bjorn Gulden, CEO de Adidas. “El Real Madrid es un club único, con una historia impresionante. Es un orgullo que las tres bandas sigan formando parte de esta trayectoria. Queremos seguir creando productos que impulsen al equipo y que permitan a los aficionados mostrar su pasión en cualquier lugar”.

Adidas, otra lluvia de millones para el Real Madrid

Un acuerdo que cobra sentido también con los jugadores emblemáticos que han vestido la camiseta del Real Madrid y que actualmente representan también a la marca alemana. Zidane, Kroos, Beckham o Bellingham son algunos de los jugadores icónicos que han trabajado para ambas marcas y las han hecho crecer exponencialmente.

Y otra victoria para Florentino Pérez nada más ser reelegido como presidente, al demostrar de nuevo que es el mejor posicionado para sacar rendimiento a la camiseta del Real Madrid y conseguir elevar el precio de los patrocinios de su elástica hasta los 300 millones juntando Fly Emirates, Adidas y HP.