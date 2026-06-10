Celia Pérez 10 JUN 2026 - 12:03h.

El club lisboeta anunció ayer su adiós

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Un día después de que el Benfica hiciera oficial la salida de José Mourinho, el luso se ha despedido del que hasta ahora ha sido su equipo. La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez en las elecciones del domingo, en las que superó a Enrique Riquelme, regresa a la dirección del conjunto madridista que ya ocupó entre 2010 y 2013 con la misión de devolver al equipo al rumbo adecuado tras dos años de decepciones, pero antes se ha despedido del cuadro lisboeta.

Mourinho se despide del Benfica

"Agradezco al presidente, Rui Costa, la oportunidad que me dio de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio.

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Mando igualmente un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales del Benfica, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia han sido ejemplares

A los jugadores con los que tuve el placer de trabajar, mi más sincero agradecimiento y el deseo del mayor crecimiento personal y profesional. Me llevo conmigo la convicción de que, en más de un momento, criamos una relación duradera: mejor jugador un día, mejor jugador para siempre”, escribió en su perfil de Instagram.

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El Benfica anunció al final del martes que el Real Madrid pagará los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión para contratar a José Mourinho, y minutos después oficializó a su sustituto, Marco Silva.

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José Mourinho llegó al Benfica el pasado septiembre para sustituir al destituido Bruno Lage, y terminó la temporada invicto en la Liga Portugal, aunque en tercer lugar y sin haber ganado ningún título.

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en 2000, pero las desavenencias con la directiva de las 'águilas' de entonces limitaron su paso por el club a sólo once partidos.

Iniciará ahora un segundo paso por el Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España