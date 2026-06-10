Mourinho y Jorge Mendes confeccionan el nuevo Real Madrid con hasta cuatro jugadores portugueses

Fran Duarte Madrid, 10 JUN 2026 - 11:02h.

Mourinho y Mendes quieren traer de vuelta el Real Madrid de los portugueses y ya han pedido al club hasta cuatro jugadores de origen luso

José Mourinho quiere pescar en Alemania a su central para completar la defensa

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A falta de la confirmación oficial, José Mourinho ya tiene las riendas del Real Madrid. El portugués llegó ayer a la capital y ya ha podido reunirse con el club para planificar la pretemporada y las primeras líneas de fichajes. En mitad de todo el revuelo que se ha formado por la oferta de 150 millones que ha hecho el club blanco al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, Mou no pierde el tiempo y sigue trabajando en lo que para él son los fichajes más prioritarios.

El proyecto de José Mourinho con aire portugués

Tras Konaté y Dumfries, dos fichajes que vienen a cubrir puestos concretos tras el adiós de Dani Carvajal y David Alaba, aún quedan posiciones críticas para la temporada que viene. Y Mou tiene claro a qué puertas quiere llamar para cubrir esos huecos. Según ha podido saber ElDesmarque, en la primera reunión con el club para planificar los fichajes el luso ha pedido a Rubén Días, Mateus Fernandes, Matheus Nunes y Bernardo Silva. Todos, jugadores portugueses y representados por Jorge Mendes. Un plan que ya llevo a cabo en su primera etapa fichando a jugadores portugueses como Coentrao, Carvalho y empoderando a otros que ya estaban como Cristiano Ronaldo o Pepe.

Rubén Días podría ser el defensa central que falta para completar el centro de la zaga junto a Konaté, Rüdiger, Huijsen, Asencio y Militao y su precio rondaría los 55 millones de euros. Siguiendo con la defensa aparece Matheus Nunes, que podría jugar tanto en el mediocentro como en el lateral derecho, dejando vía libre a Arnold para jugar más adelantado. También sería una oferta similar al City, mismo equipo que Rubén Días. Para el mediocentro entraría el nombre de Mateus Fernandes, jugador del West Ham con muy buen cartel en la Premier y que el club londinense podría dar salida para solventar la crisis que atraviesan. Y por último aparece Bernardo Silva, uno de los jugadores con más cartel este verano y que encajaría a la perfección en el ataque por la banda derecha, justo la posición que ocupa Rodrygo, que sigue lesionado de gravedad.

Cuatro jugadores portugueses y representados por Jorge Mendes que simbolizarían el nuevo proyecto de José Mourinho, convencido en hacer una limpia grande en el club y traer a jugadores comprometidos y sin ningún tipo de relación con un vestuario en crisis la última temporada.