Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estrenan mega capricho en su mansión: alucina sólo con verlo

Javi Rayo 13 JUL 2026 - 23:33h.

Georgina Rodríguez ha compartido las instantáneas en su cuenta de Instagram

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Cristiano Ronaldo puso fin a su aventura en el Mundial después de perder en octavos de final ante España. Antes de volver a incorporarse con el Al-Nassr, el astro portugués está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. En vez de viajar a algún lugar paradisíaco, la carismática familia ha preferido pasar unos días juntos en su mansión en la ciudad portuguesa de Cascais.

Cristiano y Georgina Rodríguez muestran su mansión en Cascais

Georgina Rodríguez ha compartido con sus seguidores las dos últimas incorporaciones de su nueva casa tras meses de obra y puesta a punto. La empresaria ha mostrado unas imágenes de Cristiano Ronaldo y sus hijos donde aparecen estrenando una bolera en su propia casa. Todo un capricho al alcance de muy pocos bolsillos. Según el portal especializado Flying Bowling, montar una bolera en un domicilio particular puede costar entre 35.000 y 150.000 euros según las dimensiones de la misma.

Por si con la bolera no fuera suficiente, Georgina Rodríguez ha dado envidia a sus seguidores después de mostrar su nueva piscina XL -también dentro de la propia mansión- y cuyo tamaño es tal, que puede verse la inmensidad de la piscina desde otras habitaciones. Dos de los muchos lujos con los que cuenta la nueva mansión familiar en Cascais y cuyo valor podría superar los 35 millones de euros.

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La parcela donde se sitúa la mansión cuenta con 12.000 metros cuadrados de terrenos con 5.000 metros cuadrados construidos. La mansión tiene su propio spa, un gimnasio, una piscina exterior, un inmenso jardín y otras particularidades. Todo ello, con vistas al mar y en una de las urbanizaciones más lujosas de toda Portugal ubicada en Quinta da Marinha.