Javi Rayo 29 JUN 2026 - 10:49h.

La influencer y empresaria española dio a conocer al mundo su nuevo negocio

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Georgina Rodríguez estuvo presente en el palco durante el Colombia - Portugal de este pasado fin de semana que acabó en empate sin goles. La empresaria e influncer estuvo animando a Cristiano Ronaldo y los suyos pero no todo el mundo se dio cuenta de un pequeño gran detalle. Georgina estaba promocionando con su ropa su nuevo proyecto, que verá la luz el próximo 30 de junio.

Aunque las cámaras de la transmisión del partido no lo captaron como tal, Georgina Rodríguez se encargó de mostrarlo en sus redes sociales. La empresaria iba vestida con una camiseta deportiva, con el dorsal número 7 y el nombre 'Mimoa'. No era casualidad. Mimoa es el nombre de su nuevo negocio, que abrirá sus puertas el próximo 30 de junio para todo el mundo.

Mimoa, el nuevo negocio de Georgina Rodríguez

Mimoa será la primera marca de ropa diseñada exclusivamente por Georgina Rodríguez. La influencer lleva muchos meses preparando el negocio en secreto y ya ha ido mostrado algunas prendas de ropa en diversos eventos a los que ha acudido. "Es una marca que ha hecho con muchísimo cariño", explicaban fuentes del entorno de la influencer a la revista Hola hace unas semanas. Lejos de la alta costura, el nuevo proyecto empresarial de la modelo se centrará en ofrecer ropa deportiva y cómoda tanto para mujeres, lo que no está claro todavía será a qué precio.

En la cuenta oficial de la marca ya se pueden ver algunos modelos -aún sin ropa- entre ellos, el que eligió Georgina Rodríguez este pasado fin de semana para presenciar el Colombia - Portugal en Estados Unidos y que acabó con el conjunto luso pasando como segunda clasificada de su grupo. Ahora, Portugal se verá las caras con Croacia en dieciseisavos y podría curzarse con España en unos hipotéticos cruces de octavos de final.