Un muerto y un herido crítico en una fan zone del Mundial 2026 en California

Juan Pérez 29 JUN 2026 - 11:06h.

La segunda víctima está con heridas graves en un hospital cercano

Primeros líos en Estados Unidos con el Mundial: controles extremos, problemas migratorios y otras polémicas antes del debut oficial

Compartir







Las malas noticias subrayan el Mundial 2026 de Estados Unidos con un fallecido y una persona gravemente herida después de un tiroteo producido en una plaza utilizada como fan zone para los partidos. El hecho ha sucedido en la ciudad de San José, en el estado de California, y así lo ha transmitido la policía local antes de abrir una investigación como homicidio.

El entorno competitivo de la cita internacional toma el luto tras un altercado sucedido en la plaza de San Pedro, la típica zona de fans donde se instalan las pantallas gigantes para seguir los encuentros. Según la descripción de los hechos los disparos no se dieron durante la retransmisión de ningún partido sino horas después la clasificación de Canadá ante Sudáfrica, lo que lo aleja de un drama mayor, pero sí dejó un caos en las calles de San José hasta el punto de ahondar en una tensión y confusión generalizada.

La primera víctima ha sido declarada muerta en el lugar entre las calles Market y Santa Clara y la gravedad de la segunda víctima le ha llevado a ser trasladada de urgencia a un hospital local. Las informaciones oficiales desvelan que tiene heridas que ponen en riesgo su vida, por lo que las próximas horas serán claves.

La Policía de San José ha confirmado que muchas de las calles de los alrededores se han cerrado, y el consejo es evitar la zona y usar rutas alternativas. La confusión es total porque el hecho ha sucedido horas después de la retransmisión del Sudáfrica contra Canadá, por lo que en ese momento las pantallas ya estaban apagadas a pesar del constante movimiento de gente por la relevancia del Mundial 2026.

PUEDE INTERESARTE Mourinho celebra el Mundial de los jugadores del Real Madrid, con varias estrellas y un gran señalado

La propia policía de San José advierte que en las próximas horas dará más información al respecto para desgranar más detalles de lo sucedido en pos de comunicar lo sucedido a la población.