Javi Rayo 29 JUN 2026 - 09:34h.

Hong Myung-bo ya ha dimitido después de que el Presidente de Corea del Sur le llamara "incompetente"

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La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial ha provocado un auténtico terremoto mediático en el país asiático, hasta el punto de que el Presidente se ha visto obligado a intervenir. Lee Jae-myung ha tildado de "incompetente" a Hong Myung-bo, ya exentreador de Corea del Sur puesto que presentó su dimisión del cargo a los minutos de escuchar las palabras del presidente de Corea del Sur. Pero la cosa no queda ahí, Lee Jae-myung ha anunciado investigaciones para aclarar lo sucedido y en las últimas horas se ha hecho viral en redes una supuesta imagen del canal coreano KBS donde el técnico aparece pixelado, pero lo cierto es que se trata de un montaje.

En las últimas horas se ha hecho viral un reportaje de la cadena KBS donde se narra la eliminación de Corea del Sur del Mundial. En varios momentos de la pieza aparece el hasta ahora técnico Hong Myung-bo, pero lo hace supuestamente pixelado para no mostrar su cara, como si se tratara de un investigado o acusado de un delito. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Pero lo cierto, es que son unas imágenes falsas. Basta con acudir a la imagen real del programa para ver que ha sido editada por alguna persona en redes sociales.

Mientras, el presidente de Corea del Sur ha pedido perdón públicamente a su país con un comunicado en redes sociales y otro a través de la agencia pública de noticias del país asiático. En sendos comunicados, Lee Jae-myung ha prometido que el Ministerio de Deportes iniciará una investigación para aclarar qué pudo fallar, empezando por al convocatoria de jugadores.

"Durante los últimos dos años, me hice la misma pregunta cada vez que tuve que tomar decisiones importantes, seleccionar jugadores o preparar entrenamientos y partidos: "¿Es esta la elección correcta para el fútbol coreano? No puedo decir que todas las decisiones hayan sido acertadas. Cuando se valoran la lealtad y el faccionalismo por encima de la competencia, y se nombra a personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable. Ofrezco mis más sinceras disculpas al público por la profunda decepción causada por este resultado inaceptable. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que algo así no vuelva a ocurrir", verbaliza Lee Jae-myung en ambos comunicados.