Juan Pérez 29 JUN 2026 - 08:32h.

El croata reniega, entre risas, de una posible llamada del Real Madrid para volver a vestir de blanco

Mourinho, papel clave en la renovación de Vinicius con el Real Madrid

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El bucle del mercado de fichajes tiene en Luka Modric a uno de esos destellos que empieza a ver el final de su carrera a la espera de un último baile después del Mundial 2026. Sin rumbo definido después de una sorprendente temporada en el AC Milan, el croata afronta el Mundial desde dieciseisavos con un contrato finalizado, a las puertas de cumplir 41 años y la posibilidad de firmar un último contrato en la élite que parece muy lejos del Real Madrid a pesar de la presencia de Mourinho.

La charla de Modric con Alberto Pereiro durante el Mundial 2026 acelera la indudable carrera del centrocampista hacia su fin en pleno entorno competitivo y con el sueño de llevar a Croacia lo más lejos posible. En ese mar de dudas sobre el futuro del futbolista para el próximo año, el periodista de Onda Cero deja una última cuestión para una supuesta llamada del Real Madrid personalizada en José Mourinho, y el Balón de Oro ed 2018 no se lo piensa.

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Con una risa natural, Modric señala que no ve posible un nuevo reencuentro con el técnico portugués en el Real Madrid de ninguna de las formas, y tras una cuarta negación, confirma que no está en sus planes. Aún así habla de su buena relación con el de nuevo entrenador del conjunto blanco: "Le deseo suerte como siempre, es un grande y uno de los mejores. Tengo un cariño especial para él", confiesa.

La salida de la dupla Modric-Kroos del Real Madrid ha dejado un hueco difícil de llenar en la medular de los merengues y el recuerdo de ambos va a ser eterno por los títulos conseguidos, pero la etapa ahora es otra. La carrera de Luka Modric se empieza a apagar como él mismo ha definido, porque el próximo 9 de septiembre cumple 41 años con lo que eso conlleva para una carrera como la suya. Y todo a pesar de haber jugado hasta en 36 partidos esta temporada con Allegri en Milan.

El propio jugador croata es consciente de que la despedida definitiva está a la vuelta de la esquina , por eso quiere disfrutar al máximo "cada entrenamiento, cada partido...sé que estoy en una edad que cada vez está más cerca". Con el cambio de rumbo del AC Milan, a pesar de estar fuera de puestos de Champions League, la directiva apuesta fuerte con el fichaje de Rubén Amorim para el banquillo y la posible contratación de Gonçalo Ramos del PSG, un bloque de garantías para volver a ser grandes. Mientras tanto Modric analiza su futuro para ver si tiene opciones de una última temporada en un grande con opciones a ganar algún título. O quién sabe, quizás su último torneo es este y le deja por delante un choque contra la Portugal de su compañero Cristiano Ronaldo en dieciseisavos.