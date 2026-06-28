Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 19:40h.

Pasado y presente del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Rodrygo Goes se vieron tras el Colombia-Portugal

España ya conoce a su rival en dieciseisavos del Mundial 2026: fecha y hora del partido

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El Real Madrid afronta una nueva temporada con el reto de mantener su dominio tanto en España como en Europa, una exigencia permanente para cualquier futbolista que viste la camiseta blanca. En un club donde la presión es máxima y la competencia por un puesto en el once es feroz, los jóvenes talentos necesitan tiempo para consolidarse. Rodrygo ha sido uno de los jugadores llamados a liderar el relevo generacional junto a otras estrellas del conjunto madridista, aunque su progresión también ha estado marcada por momentos complicados. Entre ellos, las molestias físicas y las lesiones que ha sufrido en distintos tramos de su etapa en el Santiago Bernabéu han frenado en ocasiones su continuidad, obligándole a recuperar el ritmo y volver a ganarse un hueco en un equipo plagado de figuras de primer nivel.

Precisamente por esa situación, las palabras de Cristiano Ronaldo adquieren un significado especial. Tras el partido entre Colombia y Portugal, el máximo goleador de la historia del Real Madrid, que sabe mejor que nadie lo que supone soportar la presión de triunfar en el club blanco, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad al internacional brasileño. "Tienes que tener paciencia", fue el consejo que el delantero portugués trasladó a Rodrygo en un encuentro que tuvieron tras el choque, recordándole que el crecimiento de un futbolista no siempre es lineal y que las oportunidades terminan llegando para quienes mantienen el trabajo y la confianza. Cristiano también conoce la exigencia del entorno madridista, donde una mala racha o una lesión pueden generar dudas, pero donde el rendimiento sostenido acaba imponiéndose sobre cualquier dificultad.

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El momento entre Cristiano Ronaldo y Rodrygo Goes

Rodrygo ya ha demostrado en varias ocasiones que tiene calidad para ser decisivo en el Real Madrid, especialmente en noches importantes de competición europea, donde ha firmado actuaciones memorables. Sin embargo, la competencia en la plantilla y los contratiempos físicos han hecho que su protagonismo fluctúe a lo largo de las temporadas. El mensaje de Cristiano Ronaldo encaja con la filosofía que históricamente ha permitido triunfar a muchos futbolistas en el club: perseverancia, trabajo diario y capacidad para esperar el momento adecuado. En una entidad acostumbrada a pelear por todos los títulos, la paciencia puede ser tan importante como el talento, y Rodrygo confía en que ese camino termine consolidándole como una de las grandes referencias del proyecto madridista durante los próximos años.