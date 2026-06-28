España ya conoce a su rival en dieciseisavos del Mundial 2026: fecha y hora del partido

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 06:01h.

España se medirá a Austria el jueves 2 de julio

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La fase de grupos del Mundial 2026 ha finalizado después del desenlace del Grupo J en el que se ha conocido que Austria será el rival de España en la ronda de dieciseisavos de final. Los centroeuropeos igualaron 3-3 ante Argelia entre la locura final y se medirán a los hombres de Luis de la Fuente el próximo jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El próximo 2 de julio a las 21.00h. españolas (12.00h. en la ciudad californiana), la Selección Española se enfrentará al combinado dirigido por Ralf Rangnick. El equipo alpino arrancó su participación en su primera edición mundialista en 28 años con un triunfo por 3-1 ante Jordania y una derrota por 2-0 contra Argentina para terminar la fase de grupos igualando con los magrebíes.

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El sufrimiento final de Austria tras un partido plácido

Austria tuvo el pase en la mano durante todo el partido y que vio peligrar durante los últimos tres minutos. Con un empate a dos que clasificaba a ambas selecciones, Riyad Mahrez anotó para Argelia en el minuto 93, dejando fuera momentáneamente a Austria.

Sin embargo, en el minuto 96, en la última acción del partido, Sasa Kalajdzic marcó para los austriacos, devolvió el empate y clasificó a Austria como segunda, relegando a Argelia a ser una de las ocho mejores terceras.

Austria completó así su fase de grupos tras doblegar a Jordania 3-1 en un encuentro con empate a uno hasta el minuto 76, y perder 0-2 con Argentina.

Por su parte, España pasó a las eliminatorias como primera del Grupo H con siete puntos -empate ante Cabo Verde (0-0) y dos victorias ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1)-.

En Austria, vigésimo cuarta en el ranking mundial, juegan futbolistas como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautovic o el central del Elche David Affengruber, que se enfrentarán a España en el estadio de Los Ángeles el próximo 2 de julio.

La selección dirigida por Luis de la Fuente cerró la primera fase con cinco goles a favor y ninguno en contra, aunque cuenta con dos lesionados tras el partido ante Uruguay: Yeremy Pino, con un "esguince acromioclavicular" y Nico Willams, quien sufrió "una lesión muscular en el aductor derecho".

Ambos no podrán jugar un partido de dieciseisavos en el que el historial de enfrentamientos favorece a España, ya que se ha impuesto a Austria en nueve de sus 16 enfrentamientos, con tres empates y cuatro derrotas, ninguna en los últimos cinco duelos.

El único precedente entre ambas selecciones en una fase final mundialista terminó con victoria austriaca por 2-1 en Argentina 1978. El último enfrentamiento entre ambos países finalizó con un 1-5 a favor de España el 18 de noviembre de 2009, con dos goles de David Villa y tantos de Cesc Fàbregas, Dani Güiza y Pablo Hernández para el equipo entonces dirigido por Vicente del Bosque.

Austria, que no disputaba un Mundial desde Francia 1998, ha ganado 13 de sus 31 partidos en fases finales, con catorce derrotas, y tiene como mejor resultado la tercera posición lograda en 1954, por detrás de la República Federal de Alemania y Hungría.

En caso de superar la eliminatoria, España se enfrentaría al vencedor del duelo entre Croacia y Portugal en Dallas el 6 de julio.