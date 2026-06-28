El golazo de falta de Gio Lo Celso en el Jordania-Argentina y las risas de Leo Messi

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 04:34h.

Lo Celso adelantó a Argentina ante Jordania de falta

River Plate, a la carga por el fichaje de Giovani Lo Celso: la postura del Betis y un gran inconveniente

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Argentina llegó al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ya clasificada como primera de grupo y con Cabo Verde como rival en dieciseisavos de final y Lionel Scaloni introdujo un equipo prácticamente distinto en su once titular. Una oportunidad para hombres que habían contado poco como Gio Lo Celso, que tomó el guante de su seleccionador y pidió sitio con un golazo de falta directa.

El mediapunta del Real Betis formó de inicio en Dallas en una alineación de la Albiceleste en la que sólo repitieron el Dibu Martínez y Lautaro. Esto permitió que los suplentes de los choques ante Argelia y Austria partieran de inicio con el rosarino partiendo de banda derecha en el centro del campo en el puesto que suele ocupar Rodrigo de Paul.

Fue él mismo el que generó la acción que terminó desembocando en el tanto que abría la lata para Argentina frente a Jordania. Gio Lo Celso recibió una pelota entre líneas y estuvo más listo que Abu Taha, que le derribó sobre la línea. Tras superar el dolor, el jugador bético se aprovechó del engaño de la barrera argentina incrustada entre la jordana con un disparo a la escuadra del palo del portero, que ya se había vencido para el otro.

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El gol provocó incluso las risas de Leo Messi en el banquillo en la primera suplencia mundialista del astro del Inter Miami desde Alemania 2006. Lo Celso aprovechó esta circunstancia para tomar la responsabilidad en un lanzamiento de falta en el que pudo demostrar la calidad que atesora en su zurda.

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El futuro de Gio Lo Celso, en el aire

El Mundial puede servir también como escaparate para el jugador nacido en Rosario de cara a una posible venta en este mismo mercado de fichajes ya que en el Real Betis no ven con malos ojos la salida de un jugador que no ha logrado asentarse como titular en su segunda etapa como verdiblanco. El regreso de Isco de cara a la 26/27 tras superar sus lesiones le vuelve a colocar en un rol secundario en la rotación de Manuel Pellegrini.