Contra quién juega España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 04:29h.

España se evita a Argentina ante la amenaza de Portugal, Francia o Alemania

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La Selección Española ha vencido por 1-0 a Uruguay en Guadalajara en un duelo marcado por la dureza de los futbolistas charrúas y por el tanto de Álex Baena con colaboración de Fernando Muslera que permite a España acabar primera de grupo. Esto provoca que los hombres de Luis de la Fuente eviten a Argentina en una ronda de dieciseisavos donde se medirán a Austria o Argelia con varios cocos por el camino de cara a la final de East Rutherford.

El combinado centroeuropeo y el magrebí se medirán en la madrugada del sábado al domingo a las 04.00h. con el segundo puesto del Grupo J en juego y, para ambas, la posibilidad de pasar como segunda de grupo, de hacerlo como una de las mejores terceras, o de eliminarse. El choque de la Roja en la primera ronda eliminatoria sería el próximo jueves 2 de julio a las 21.00h. españolas en Los Ángeles.

¿Cuáles serían ahora mismo los rivales de España?

Según Football Meets Data, así quedaría el cuadro final del Mundial 2026. Después de ese primer enfrentamiento eliminatorio frente a Austria, España podría tener ya a otra de las grandes favoritas del torneo como es Portugal, con una eliminatoria proyectada frente a otra selección siempre complicada como Croacia. En caso de victoria lusa frente a Colombia en el desenlace del Grupo K, serían los cafeteros los que cayesen a ese lado del cuadro.

En caso de que la Selección Española siga venciendo y se plante en cuartos de final, los posibles rivales ahí serían Estados Unidos, Bosnia & Herzegovina, Egipto y Corea del Sur.

Ya en semifinales, las selecciones que podrían estar ahí ahora mismo serían: Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Alemania, Paraguay, Francia o Suecia. El resto de favoritas como Argentina, Inglaterra o Brasil ya llegarían por el lado contrario del cuadro.