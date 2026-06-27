Fran Fuentes 27 JUN 2026 - 03:32h.

El exjugador zurigorri comentó el partido frente a España en televisión

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El partido entre Uruguay y España, en la tercera jornada del Grupo I del Mundial, tuvo bastante juego duro tanto en la primera mitad como, especialmente, en la segunda parte. En este sentido, al combinado celeste se le vieron bastantes automatismos defensivos que detectó perfectamente Javi Martínez, exjugador del Athletic Club que estuvo a las órdenes de Marcelo Bielsa, seleccionador, a quien se le ha puesto en contra sus propios jugadores.

El excentrocampista, que coincidió con 'el Loco' durante su etapa en el Athletic Club, no pudo evitar establecer paralelismos entre el planteamiento de Uruguay y los automatismos que él mismo vivió a las órdenes del técnico argentino. Mientras analizaba el encuentro para DAZN, Javi Martínez explicó que algunos comportamientos defensivos del conjunto charrúa le transportaban directamente a aquella etapa en San Mamés.

“Me están viniendo unos deja vus de la época de Bielsa, del marcaje al hombre, las ayudas que se hacen cuando uno pierde la marca… Lo estoy viendo y estoy recordando ahora esos momentos”, comentó durante la retransmisión.

La seña de identidad de Marcelo Bielsa que detectó Javi Martínez

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Las palabras del exinternacional español hacen referencia a una de las principales señas de identidad de los equipos de Marcelo Bielsa. El técnico argentino acostumbra a implantar un sistema de presión muy agresivo, con marcajes individuales en amplias zonas del campo y constantes coberturas entre compañeros para compensar las salidas al hombre. Un modelo que exige un elevado despliegue físico y una gran coordinación colectiva.

Javi Martínez fue una pieza importante en el Athletic dirigido por Bielsa en la temporada 2011/2012. Una campaña en la que el conjunto zurigorri alcanzó las finales de la Europa League y de la Copa del Rey. Aquel equipo dejó una profunda huella por su intensidad, su presión adelantada y un estilo de juego que todavía hoy muchos futbolistas identifican de inmediato cuando ven competir a un equipo entrenado por el preparador rosarino.

Precisamente esa sensación fue la que transmitió el exjugador del Athletic durante el Uruguay-España, reconociendo que la propuesta del combinado sudamericano le hizo revivir algunos de los conceptos tácticos que marcó Bielsa durante su etapa como entrenador del conjunto rojiblanco.