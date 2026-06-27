Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 00:10h.

Así salen Marcelo Bielsa y Luis de la Fuente

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La Selección Española se mide a Uruguay en Guadalajara para dirimir el desenlace del Grupo H del Mundial 2026 con el objetivo de asegurar el primer puesto con el que evitar a Argentina en dieciseisavos de final. Un choque en el que Luis de la Fuente mantendrá en España la línea de un once ya muy marcado con Lamine Yamal instalado como estrella ante los de Marcelo Bielsa, en plena guerra interna en el vestuario contra el seleccionador.

Luis de la Fuente, como suele ser habitual, ha presentado su once titular muy pronto con dos cambios con respecto a los 11 hombres que salieron de inicio ante Arabia Saudí. Marcos Llorente recupera el lateral derecho que ocupó Pedro Porro el pasado domingo en Atlanta y será titular en Guadalajara en busca del liderato de grupo.

La otra modificación llega en el centro del campo, donde Mikel Merino ocupará el puesto como acompañante de Rodri y Pedri que tuvo Fabián en el primer encuentro y Dani Olmo en el segundo. La duda estará en si el canario o el navarro pasan a jugar más adelantado en una alineación en la que Álex Baena se mantiene por delante de Nico Williams por banda izquierda.

Menos cambios introduce Marcelo Bielsa en la formación uruguaya, ya que la única novedad es la entrada en el once de un punta más móvil como Darwin Núñez en lugar del oviedista Fede Viñas. El resto de futbolistas serán los mismos que igualaron ante Cabo Verde, incluyendo un cuestionadísimo Fernando Muslera en portería.

Con Ronald Araújo como una incógnita y con José María Giménez de nuevo en el banquillo pese a sonar como posible sorpresa, Fede Valverde será el único jugador de LALIGA EA Sports en el once charrúa. Todo en medio de una crisis tremenda en el vestuario de la Celeste tal y como se ha contado desde el país sudamericano.

Alineaciones confirmadas del Uruguay-España

XI de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Fede Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Maxi Araújo, Darwin Núñez.

XI de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.