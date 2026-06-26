María Trigo Sevilla, 26 JUN 2026 - 10:15h.

Vídeo completo de la defensa del humorista al jugador de la Selección y su madre

Los paradones de Fabián a la Selección Española

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De forma muy sutil, con respeto y sin alzar la voz Fabián Ruiz soltó un pequeño-gran zasca a TVE por los subtítulos que utilizaron con su madre, Chari Peña (en un documental sobre los orígenes de los internacionales españoles en este Mundial 2026) y también con otros vecinos de Los Palacios y Villafranca, localidad sevillana que vio crecer al futbolista del PSG. "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Por si lo queréis hacer", dijo a la conclusión de una entrevista en DAZN.

Estas palabras rápidamente dieron la vuelta al mundo, al igual que lo dieron los comentarios en las redes sociales cuando se emitió el citado documental y, de pronto, salieron esos subtítulos. José Pablo López, presidente de RTVE, tuvo que salir al paso en las últimas horas para reconocer el error: "Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz, y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz. La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error. Se está revisando qué es lo que falló dentro de nuestros protocolos para que no vuelva a repetirse", expresó en la Comisión Mixta de Control Parlamentario.

Manu Sánchez, el andaluz y su defensa a Chari Peña y Fabián

Ahora, el que se ha hecho viral por lo ocurrido es el humorista y presentador Manu Sánchez y lo ha hecho precisamente en Televisión Española. Allí, en su programa 'El perro andaluz'. Como se puede ver en el siguiente vídeo, Manu Sánchez empieza su monólogo de 15 minutos haciendo referencia a otro andaluz de Los Palacios y Villafranca: Pepe Begines, el cantante del grupo 'No me pises que llevo chanclas' y una de sus canciones.

"Te voy a decir la verdad, hoy soy de doña Chari Peña, la madre de Fabián Ruiz, centrocampista de Los Palacios, del PSG y de la Selección Española. Hoy, la madre de Fabián es también mi madre y la tuya. Hoy, la madre de Fabián es la madre de todos y todas. Espero no necesitar subtítulos para que se me entienda esto: las madres y las lenguas no se tocan". comienza diciendo el presentador sevillano para hablar largo y tendido de todo lo que pasa con el acento andaluz, de la explicación que le dieron (en la que meten a los canarios) y de todas las lenguas que se hablan en España y en el mundo.