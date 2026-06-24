Los paradones de Fabián a la Selección Española, un cuarto portero en pruebas

Juan Pérez 24 JUN 2026 - 17:01h.

Una demostración del buen ambiente del grupo tras la victoria en la segunda jornada

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El buen rollo en los entrenamientos de la Selección Española es notorio después de la paliza contra Arabia Saudí, un reflejo en el rostro de Fabián en cada uno de sus movimientos en su nuevo rol como portero. El jugador del PSG se pone los guantes para dejar una de las imágenes de la jornada mientras David Raya o Mikel Merino se apuntan a una ronda de remates tras centros laterales que despiertan el instinto del andaluz bajo palos. Un extra simpático que demuestra el buen ambiente antes del partidazo contra Uruguay en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 a las 02.00h.