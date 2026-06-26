Incendio en el vestuario de Uruguay a escasas horas del partido contra España

Fran Duarte 26 JUN 2026 - 07:52h.

El vestuario charrúa se ha convertido en un polvorín con varios jugadores cuestionando los métodos de Marcelo Bielsa a escasas horas de jugárselo todo en el Mundial

Qué resultado necesita España ante Uruguay para pasar como primera de grupo en el Mundial 2026

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Uruguay es uno de los países que se juegan todo en esta última jornada del Mundial 2026. Los charrúas no han estado a la altura en los dos primeros partidos y solo han conseguido empatar contra Arabia Saudí y contra Cabo Verde. Una situación muy delicada para depender ahora del resultado del último partido contra España. Y dicen que en los momentos malos es cuando se airean los problemas, porque justo antes del partido contra la Selección Española de Luis de la Fuente desde Uruguay informan que el vestuario se habría rebelado en las últimas horas contra Marcelo Bielsa por varias discrepancias. Una situación muy negativa que no ayuda nada a la selección celeste justo antes de su partido vital contra España.

Según informa el medio uruguayo El Espectador, Sergio Rochet, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde habrían pedido hablar en privado con Marcelo Bielsa para decirle que no les gusta la forma de entrenar y tampoco el planteamiento que ha decidido el entrenador para jugar contra España.

Uruguay se convierte en un polvorín antes de jugarse la vida contra España

El motivo de las quejas habría sido, fundamentalmente, la intensidad con la que se viven los entrenamientos que ya han provocado que algunos compañeros se lastimen o lesionen y jugar a España de una manera más defensiva con un bloque bajo y saliendo a la contra.

Unas quejas que habrían provocado que el propio Bielsa convocase una reunión con todos los jugadores de la plantilla y durante 48 minutos les dio un discurso en los que habría recordado algunos trapos sucios cuando aún estaban Luis Suárez y Nández. Incluso habría sacado pecho por haber sido el responsable de las carreras de Seba Cáceres y Maxi Araújo. Además, no aceptó el plan de juego de los jugadores para el partido contra España y aseguró que iban a jugar de tú a tú contra la Roja, intentando robar la posesión de balón. Una charla en la que se respiró la tensión máxima cuando algunos jugadores abandonaron la sala pese a que José María Giménez trató de evitarlo.

Finalmente, Ronald Araújo parece que dejó una frase que resume a la perfección el ambiente que se respira dentro del vestuario de Uruguay y habría asegurado que “Dios quiera que pasemos de fase, porque esto no se aguanta más”. Una situación límite en el momento más importante del torneo.