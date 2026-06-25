Cuántos puntos se necesitan para pasar como tercera de grupo en el Mundial 2026

La diferencia de goles y la puntuación del 'Fair Play' podría ser determinante

Criterios de desempate en el Mundial 2026 para la fase de grupos

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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva. El tercer partido supone el final de una fase de grupos formada por un total de 72 encuentros que darán como resultado la eliminación de únicamente 16 selecciones. Habrá otras 32 que sigan en liza en dieciseisavos de final: todas las primeras de grupo, todas las segundas y las ocho mejores terceras. Así que la gran duda que es plantea durante estos días es evidente: ¿cuántos puntos se necesitan para estar entre las mejores terceras?

De momento, los grupos A, B y C dejan a Corea (3 puntos), Bosnia (4) y Escocia (3) como terceras de grupo. La selección bosnia ya está matemáticamente clasificada con esos 4 puntos, ya que es imposible que haya ocho terceras mejores que ellos. A partir de ahí sale la primera premisa: las terceras que tengan 4 puntos tendrán un billete asegurado en dieciseisavos.

Todo apunta a que el corte podría quedar establecido en los 3 puntos, una cifra que podrían alcanzar varias selecciones. Y a partir de ahí, habrá que mirar el segundo criterio de desempate: la diferencia de goles. Son todo conjeturas, pero es bastante probable que con 3 puntos y una diferencia de goles positiva se obtenga un billete a dieciseisavos. Probablemente, puede que incluso con 3 puntos y un +0 en la diferencia de goles también.

El corte más probable podría estar en los 3 puntos y una diferencia negativa. Con -1 o -2, es posible que empecemos a encontrar algún empate. Y en caso de que eso suceda, habría que mirar el tercer criterio de desempate: la puntuación de 'Fair Play'. Cada amarilla resta un punto, la expulsión por doble amarilla resta tres, la roja directa resta cuatro y la expulsión con amarilla y roja directa resta cinco.

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Clasificación de las terceras de grupo en el Mundial 2026

De momento, con sólo los tres primeros grupos finalizados, la clasificación de terceras es la siguiente:

Bosnia (4 puntos y -1). Suecia (3 puntos y 0). Corea (3 puntos y -1). Croacia (3 puntos y -1). Paraguay (3 puntos y -2). Argelia (3 puntos y -2). Escocia (3 puntos y -3). Cabo Verde (2 puntos y 0). Bélgica (2 puntos y 0). Congo (1 punto y -1). Ecuador (1 punto y -1). Senegal (0 puntos y -3).

Todavía faltan nueve grupos por cerrarse, pero ya podemos sacar una primera conclusión: Cabo Verde y Bélgica marcan el corte y están empatadas en la octava posición a 2 puntos y 0 en la diferencia de goles, pero la selección belga quedaría eliminada por la puntuación de Fair Play.

Cabe destacar, además, que da igual quedar primero u octavo en esa clasificación de terceras, ya que la ubicación en el cuadro de cada selección depende de qué grupos obtengan billete, y no de esa tabla.