El nuevo sistema de competición, en el foco de debate: Corea podría enterarse el domingo de que juega el lunes

Criterios de desempate en el Mundial 2026 para la fase de grupos

Compartir







Ya ha sucedido en las tres últimas Eurocopas y está pasando por primera vez en un Mundial. El nuevo formato del torneo, con 48 selecciones, genera un debate entre los aficionados cuanto menos interesante por la composición de la nueva ronda de dieciseisavos de final. Y es que las dos primeras de cada uno de los 12 grupos se clasifican de manera directa, pero ocho de las 12 terceras también. Las mejores ocho, claro. Es decir, que durante la fase de grupos se disputan 72 partidos para eliminar únicamente a 16 selecciones.

A nivel económico, ampliar el número de selecciones permite generar más ingresos y dar a conocer a más combinados nacionales. Pero a nivel deportivo, el sistema de la fase de grupos hace aguas. Muchos partidos para eliminar sólo a 16 selecciones. Algunas terceras sí estarán clasificadas, otras no. Algunos campeones de grupo se medirán a un tercero, otras a un segundo. Y lo que es peor: las terceras no saben si verdaderamente están clasificadas hasta que finaliza la fase de grupos.

PUEDE INTERESARTE Por qué todos los jugadores del Mundial 2026 llevan botas rosas

Corea del Sur y Escocia, en el limbo del Mundial

Los grupos A, B y C ya han llegado a su fin con Corea del Sur, Bosnia y Escocia clasificadas en tercer lugar. Bosnia, con 4 puntos, está matemáticamente clasificada, pues no hay ocho terceras que puedan adelantarle en los nueve grupos que quedan por finalizar. Por contra, Corea del Sur y Escocia tendrán que esperar tres días.

Corea del Sur tiene 3 puntos, -1 en diferencia de goles y -4 en puntuación de Fair Play, el tercer criterio de desempate. Escocia también tiene 3 puntos, con -3 en diferencia de goles y -5 en puntuación de Fair Play. El futuro de las dos selecciones está en el aire. Y ninguna de las dos sabrá si está clasificada o eliminada hasta el próximo domingo de madrugada, tres días después de jugar su tercer partido.

PUEDE INTERESARTE Los hobbies de la Selección Española, quién ve Juego de Tronos o Jujutsu Kaisen y quién juega a Mario Kart

Esto significa que los dos combinados nacionales tendrán que seguir en tierras norteamericanas a la espera de noticias. La situación se agrava aún más viendo el calendario: las dos tienen serias opciones de estar entre las ocho mejores, sobre todo Corea, y si se clasifican, también tienen serias opciones de jugar directamente el lunes por la noche, apenas un día y medio después de conocer si siguen o si se marchan a casa. Porque esa es otra: elaborar los cruces de las terceras es un verdadero sudoku: hay 495 combinaciones distintas, dependiendo de quiénes sean las ocho mejores.

De momento, y con nueve grupos aún por definir, las ocho mejores clasificadas serían Bosnia, Suecia, Corea del Sur, Croacia, Paraguay, Argelia, Escocia y Cabo Verde. Por contra, quedarían eliminadas Bélgica, El Congo, Ecuador y Senegal. Todo apunta a que el corte de las mejores terceras quedará marcado en los 3 puntos, con la gran duda de cuál sería la diferencia de goles que determinará quién entra y quién no y con serias posibilidades de tener que recurrir a la clasificación del Fair Play.