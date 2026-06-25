Agencia EFE 25 JUN 2026 - 13:29h.

"No sé si el siguiente partido o al otro", ha dicho en una entrevista

Qué selecciones evitaría España ahora mismo hasta la final del Mundial y los cocos que se le avecinan

Compartir







Víctor Muñoz acaba de fichar por el Liverpool. Firmó el contrato en el Mundial en plena concentración con España mientras se recupera de una lesión por la que lo está pasando mal. Cuando parecía que estaba listo para poder jugar con la Selección Española, sufrió unas molestias que le hicieron parar de nuevo. Luis de la Fuente quiere ser prudente con él, pero ahora, en una entrevista en EFE, es el propio extremo el que se marca los plazos para volver.

La entrevista a Víctor Muñoz

¿Cómo está de la lesión?

Respuesta (R): Poquito a poco. Estamos siguiendo todas las indicaciones del cuerpo médico y con muchas ganas de estar con el equipo.

P: ¿Cómo se produjo?

R: Del penúltimo partido de Liga contra el Espanyol sufrí una lesión. Aquí la estuvimos llevando, pero noté una molestia y estamos intentando retomar el proceso para estar lo antes posible en el campo que tengo muchas ganas de vestir esta camiseta.

P: Dijo Luis de la Fuente que iba a ser muy importante en este Mundial... ¿Qué objetivo de vuelta maneja?

R: Si te digo la verdad, por mí, cuanto antes estaría ya jugando. Me muero de ganas de ayudar al equipo, devolver esa confianza del entrenador y del cuerpo técnico. Voy siguiendo los plazos. No sé si el siguiente partido o al otro, pero estaré cuanto antes.

Con la lesión, ¿tuvo miedo de perderse el Mundial?

R: No te miento. Han sido momentos muy complicados porque este es el sueño de pequeño y ver que se puede torcer por una lesión te fastidia muchísimo. Intentas llevarlo con calma, pero los compañeros han sido un pilar fundamental para que esté con ganas cada día y demostrar en el campo lo que he hecho toda la temporada.

P. También sufren la lesión los que están cerca de usted...

R: Es cierto que no estás tan contento porque no puedes hacer lo que amas y eso a la gente que tienes cerca... siempre te quieren ver bien y en el campo. Pero me han apoyado en todo. Tengo mucha suerte de que estén conmigo aquí -en el Mundial- y tengo ganas de estar en el campo y verlos en la grada.

P: Volviendo a las palabras de Luis de la Fuente. Dijo que “puede ser un chico que ha vivido muchas emociones que le hayan estresado más”. ¿Afecta psicológicamente y al físico todas las emociones vividas en las últimas semanas?

R: Es cierto que el final de temporada fue... un poco nervioso, con altibajos y ganas de ayudar al equipo, que no pude estar en el último partido de liga. Quieras o no, intentas no pensar, pero está todo eso. Siempre he intentado centrarme en recuperarme porque es un sueño estar aquí.

P: ¿Trabaja con Javier López Vallejo, el psicólogo de la selección?

R: Sí, tanto fuera como aquí con Javi tengo mis charlas. Me ayuda muchísimo, me ayuda a ver otra perspectiva de todo lo que ocurre aquí. Es un placer tenerle.