Víctor Muñoz frena su recuperación, alarga su baja y en España echan cuentas

Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 15:20h.

El estado físico del extremo preocupa

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Víctor Muñoz no arranca. El extremo, llamado a ser una opción importante para Luis de la Fuente partiendo desde el banquillo y para brindar refresco a los extremos titulares, no llegó al Mundial 2026 en las mejores condiciones físicas. Tras no participar en los amistosos previos y tampoco en el debut mundialista ante Cabo Verde, sus sensaciones preocupan.

Según avanza MARCA, el flamante fichaje del Liverpool ha tenido que volver a parar y su proceso de recuperación se alarga. Víctor Muñoz no siente buenas sensaciones en el recto de su pierna derecha y en España ya echan cuentas para su disponibilidad.

Víctor Muñoz, obligado a parar con España

La citada fuente desliza que en la concentración de la Selección Española ya descartan al extremo para los partidos ante Arabia Saudí y Uruguay, por lo que se le espera ya para los encuentros de eliminatorias en este Mundial. En España no quieren marcar plazos pero la esperanza del cuerpo técnico y los servicios médicos pasa por contar con el eléctrico futbolista en la fase importante del torneo.

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El seleccionador contó con él con la esperanza y la previsión médica de que pudiera estar recuperado durante la fase de grupos, sin embargo, un nuevo contratiempo pone en duda su presencia en el Mundial. Debut que dependerá, además de la evolución del futbolista, de lo lejos que llegue España en un torneo que arrancó con un empate a cero ante Cabo Verde.

Un Víctor Muñoz que no tiene fecha prevista de retorno después de que en su proceso de recuperación haya sufrido “una dolencia muscular adicional”, según informó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El extremo fue convocado por Luis de la Fuente a pesar de que en abril sufrió una lesión en el sóleo, reapareció el 17 de mayo con su ya antiguo club, Osasuna, y volvió a tener una molestia muscular.