María Trigo 25 JUN 2026 - 08:26h.

Los posibles rivales de la Selección Española si queda primera de grupo

Criterios de desempate en el Mundial para la fase de grupos

Compartir







La fase de grupos del Mundial 2026 está terminando. La madrugada del sábado todo quedará listo para sentencia y el domingo, a las 21.00 horas, dará comienzo el primer partido de los dieciseisavos de final. Precisamente, ese duelo es el único de esa ronda que está definido y se trata del Sudáfrica-Canadá. Dos rivales que, ahora mismo, van por el lado del cuadro de España.

La Selección Española, a la espera de lo que haga contra Uruguay, es primera de grupo y está encuadrada en la mañana de este 25 de junio en la lado izquierdo del cuadro, siendo Austria su rival más probable en dieciseisavos. Teniendo en cuenta que La Roja no se mueva de esa posición, ya conoce varias cosas sobre sus posibles rivales en el camino hacía la gran final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

PUEDE INTERESARTE Vinicius sigue de dulce y lidera el pase de la Canarinha como primera del Grupo C: las notas de Brasil y Escocia

Qué selecciones evitaría España hasta la final

Con los resultados de estos días y, sobre todo, de esta madrugada, el combinado de Luis de la Fuente evitaría, si queda primera de grupo, a algunas de las selecciones que más están asustando en esta Copa del Mundo. Se tratan de Brasil, Argentina y México. Además, tampoco se cruzaría con Suiza, la otra selección ya clasificada de esa parte del cuadro.

En cambio, España tendría por su lado a 'cocos' como Marruecos y Alemania. Además, por su parte también tienen ya confirmada su presencia en dieciseisavos Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá (estas dos últimas se enfrentan entre ellas).

España debe tener cuidado

Ojo, todo esto puede cambiar si la Selección Española no queda primera de grupo, ya que si es segunda se enfrentaría a Argentina en la siguiente ronda. Además, su grupo está muy abierto y todas las combinaciones son posibles, pudiendo terminar como tercera de grupo con cuatro puntos si pierde contra Uruguay y Cabo Verde le gana a Arabia Saudí.