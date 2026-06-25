Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 02:11h.

El astro del Real Madrid marcó dos goles, aunque estuvo cerca de lograr el hat-trick

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La selección de Brasil, con un Vinicius Júnior que sigue de dulce, se clasifica como primera del Grupo C después de golear a Escocia por 0-3, amén al resultado de Marruecos frente a Haití. Aunque la diferencia de goles pudo ser aún más abultada, por un tanto anulado al astro del Real Madrid por una leve falta y la sensación de que la 'Canarinha' tampoco quiso apretar más. A continuación, las notas de los jugadores de ambas selecciones, uno por uno.

Angus Gunn (4): Poco pudo hacer en los goles, ya que vienen de errores de la defensa en salida de balón. Pese a todo, dejó alguna parada importante.

Nathan Patterson (4): No supo detectar a Vinicius en ningún momento, e incluso en el segundo gol se come el centro a su espalda.

Jack Hendry (3): Algún error en salida de balón propició jugadas de peligro en contra. En una acción concreta que perdió el balón ante Vini, se salvó por un leve contacto que acabó siendo señalado como falta.

Scott McKenna (0): Fatal. Recurrentes errores en salida, siempre dejando expuesto a su equipo en varias ocasiones y causando más de una jugada de peligro en su propia área.

Andy Robertson (5): Fue el principal foco de Escocia en salida de balón ejecutada correctamente. Cuando salían por ese costado, la pelota llegaba arriba. Eso sí, en defensa sufrió bastante con Rayan, más por su presión que por el desborde del extremo brasileño.

Lewis Ferguson (7): Omnipresente. Conforme empezó a bajar a pedir la pelota a los centrales, Escocia se asentó un poco y comenzó a generar algo de fútbol. Pese a todo, su presencia

Kenny McLean (4): Poca presencia en el medio campo, ni a nivel defensivo ni ofensivo. Superado por el juego exterior de Brasil.

Ben Gannon-Doak (3): Desaparecido. Forzó un par de tiros en el descuento de la primera mitad, pero ni desbordó, ni generó fútbol, ni nada de nada.

Scott McTominay (6): Jugó casi más como segundo delantero que de centrocampista. Echó una mano atrás y dio continuidad al juego, pero, sobre todo, dejó varios remates dentro del área, con Escocia buscándole para el juego directo y él apareciendo en el punto de penalti.Tampoco lideró.

John McGinn (5): Bastante escondido, aunque dejó un par de buenos centros.

Lawrence Shankland (4): Primera parte de prácticamente no tocar la pelota, y un par de remates forzados en la segunda.

También jugaron: Kieran Tierney (7), Tony Ralston (4), Ryan Christie (4), Findlay Curtis (-), Che Adams (-).

Las notas de Brasil frente a Escocia, uno por uno

Alisson Becker (7): Dejó un par de paradas importantes a remates cercanos, pero no tuvo demasiado trabajo.

Danilo (7): Atento en la recuperación y muy pendiente en el sector derecho, por donde, puntualmente, Escocia encontró una vía de salida con Robertson.

Marquinhos (6): Seguridad y sobriedad. Solventó bien el poco trabajo que le planteó Escocia.

Gabriel Magalhaes (8): El líder defensivo de Brasil. Inexpugnable por arriba y muy bien defendiendo hacia delante en la anticipación. A eso súmale su peso en salida de balón, tocando el balón casi 100 veces y, salvo en algunos balones largos, siempre con precisión.

Douglas Santos (5): Correcto, atento en sus labores defensivas y sin florituras.

Bruno Guimaraes (9): Partido muy, pero que muy intenso en la presión. Dio dos asistencias tras sendas recuperaciones y fue decisivo un escalón más arriba que de costumbre.

Carlos Henrique Casemiro (7): Por momentos, un central más. En el medio, a veces, corriendo detrás de Ferguson, superado por momentos, pero bien acompañado.

Lucas Paquetá (6): Su rol fue más de equilibrar en banda mientras que Vinicius actuaba como segundo punta. Correcto y dando continuidad al juego, pero quizá el menos destacado del centro del campo.

Rayan (8): Muy buen partido, especialmente en la presión. Además, dejó una asistencia importante.

Vinicius Júnior (9): Decisivo. Metió dos goles que pudieron ser tres si no le hubiesen escamoteado un gol por una faltita en ataque muy, pero que muy leve. Sin embargo, le falta continuidad, intervenir en más ocasiones. Volvió a ser un jugador de jugadas y de aislarse del juego, no tanto de bajar y pedirla, y anduvo un poco impreciso a la hora de lanzar un par de contragolpes.

Matheus Cunha (8): Es pegamento para Brasil. El auténtico falso nueve. Su trabajo por todo el frente de ataque, cayendo a bandas, permutando con Vinicius y recibiendo de los delanteros es oro puro. Encima, marcó un gol.

También jugaron: Fabinho (5), Gabriel Martinelli (4), Neymar (5), Alex Sandro (5), Endrick (6).