Pablo Sánchez 24 JUN 2026 - 22:59h.

El renacer de Rubén Vargas en el Mundial, de la indignación a la esperanza: "Voy a dormir muy bien"

Ya suma tres goles en el Mundial y cotiza al alza

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Suiza logró la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial por la puerta grande. La victoria 2-1 frente a la anfitriona Canadá volvió a dejar constancia de la importancia de Rubén Vargas para este equipo. El jugador del Sevilla abrió el partido en otra cita que mostró ante el mundo el futbolista que es Manzambi. El hombre del Friburgo dejó otro recital de fútbol y anotó el 2-0. Promise David, en la recta final, metió a su selección en el choque pero no logró empatar y pasa de ronda como segunda de grupo.

Las notas de Suiza

Gregor Kobel (6): En un par de acciones salvó a su equipo. En el segundo tiempo también se mostró fino en las acciones aéreas.

Luca Jaquez (6): Le dio velocidad y dinamismo a la banda de Suiza. Fue un ir y venir constante por su banda.

Nico Elvedi (7): Pese a que a veces no se entendió con su portero, mantuvo el orden defensivo y no se complicó a la hora de frenar acciones de peligro de Canadá con la constante amenaza de Cyle Larin.

Akanji (6): Superior a los hombres de ataque de Canadá. Mantuvo el orden de su defensa en todo momento.

Ricardo Rodríguez (5): Se liberó tras el gol de Vargas. Más suelto en ataque y con más confianza en defensa, aunque poco participativo.

Manzambi (9): La fortaleza volvió a ser su mejor arma. Controló a la perfección todo lo que sucedió en el eje vertical en todas las parcelas. Con un potente golpeo y algo de ayuda del meta anotó el 2-0 para su equipo. Sin duda, una de las revelaciones de este Mundial.

Remo Freuler (8): Su misión también fue la de recuperar balones altos y lo cumplió a la perfección. Apenas pasó apuros.

Granit Xhaka (7): Se movió con soltura por la medular. Ayudó mucho a sacar el balón desde propio campo, a oxigenar y a iniciar acciones de ataque de su equipo.

Djibril Sow (7): Presión asfixiante en el centro del campo. Dominó los tiempos y abortó la creación de varias acciones de peligro de Canadá.

Rubén Vargas (9): Se fue entonando con el transcurrir del partido. Velocidad por banda y centros envenenados al corazón del área. Dueño del balón parado. Se reivindicó al inicio del segundo tiempo con el primer gol de la cita.

Embolo (5): Bien rompiendo líneas, pero mal en la definición. Perdonó acciones clave para su equipo en ataque.

Suplentes

Widmer (-).

Aebischer (-).

Fassnacht (-).

Itten (-).

Las notas de Canadá

Crépeau (5): Providencial en el primer tiempo. Salvó a su equipo en un par de acciones con grandes intervenciones. En el segundo tiempo estuvo mal en el gol de Manzambi.

Johnston (4): Desubicado en el gol de Vargas. No tuvo mucha repercusión en el encuentro.

Luc de Fougerolles (6): Imperial en acciones aéreas. Dominó esa faceta a la perfección.

Cornelius (4): Se vio superado en varias fases del partido por la velocidad de Suiza en ataque. Ordenado y sin complicaciones a la hora de sacar el balón desde atrás.

Laryea (3): Algo desaparecido en el partido. Poca presencia por su banda en campo rival.

Buchanan (5): Ayudó mucho en tareas defensivas, pero su equipo lo echó en falta en ciertas acciones.

Choiniere (5): No estuvo mal en el control del juego con el balón en su poder, pero algo lento en las ayudas defensivas.

Saliba (6): Llevó el peso del equipo en la medular, recuperó balones importantes pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Asistió con maestría a Promise David para el primer gol de Canadá.

Ali Ahmed (5): Mejoró en ataque según avanzó el partido. Erró un par de llegadas claras para adelantar a Canadá en la primera parte.

Jonathan David (6): También se animó a buscar la portería rival en la recta final del primer tiempo con un par de disparos lejanos. Tareas muy distintas a las de su compañero de demarcación. Tuvo oportunidades en el segundo tiempo.

Cyle Larin (4): Centrado en la presión. Continuos desmarques, aunque pocas ocasiones. Falló la más clara de Canadá, aunque fue anulada por fuera de juego.

Suplentes

Eustáquio (-).

Liam Miller (-).

Oluwaseyi (-).

Promise David (7): Convirtió en gol el primer balón que tocó tras salir al campo para meter a Canadá en el partido.

Shaffelburg (-).