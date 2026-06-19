Basilio García Sevilla, 19 JUN 2026 - 12:12h.

El jugador muestra con su selección una cara totalmente opuesta a la de sus últimos partidos en el Sevilla

Rubén Vargas genera un clamor tras su exhibición con Suiza en el Mundial: "Otro jugador diferente"

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Rubén Vargas fue la gran apuesta del Sevilla FC para la temporada 2025/26. En el tramo final del mercado de verano, Matías Almeyda prefirió que el suizo se quedara en la plantilla y el traspaso necesario fuera el de Dodi Lukebakio. El belga se marchó al Benfica por 30 millones de euros, y el extremo llegado meses antes del Ausburgo se mantenía en la plantilla con la etiqueta de ser su mayor estrella.

Todo comenzó sobre ruedas, pero en octubre llegaron las lesiones y Vargas estuvo varios meses de baja. A su regreso, ya en marzo, el rendimiento no fue el mismo. Entró muy poco a poco en el equipo, dándose un compás de espera importante, y el Mundial estaba en el horizonte. Acabó jugando once partidos, diez como titular y ninguno de ellos completo, en los que otorgó dos asistencias. Un bagaje escaso para alguien llamado a tirar del equipo en un momento en el que se jugaba la vida.

Al sevillismo no le gustó esa versión de Rubén Vargas. Poco efectivo, poco encarador, y saliendo del campo en partidos que estaban abiertos con los puntos en juego. Para muchos, se estaba reservando para no volver a caer lesionado y perderse el Mundial, y lo cierto es que el tiempo parece haberle dado la razón, pues la versión del jugador sevillista cuando se ha puesto la camiseta de Suiza en la cita norteamericana es bien distinta.

En el primer partido ante Catar se vio su versión más atrevida, pero fue este jueves ante Bosnia Herzegovina cuando se desató. Inició la jugada del primer gol, marcó el segundo y dio la asistencia del tercero, y todo ello saliendo desde el banquillo. Un partidazo desde Atlanta para el mundo. "Había tenido dos oportunidades en el último partido y no había dormido muy bien, y hoy voy a poder dormir muy bien", dijo al término del choque.

Las reacciones del Sevilla

Ante este cambio de cara una vez llegado el Mundial, no han sido pocos los sevillistas que se han preguntado dónde estaba Rubén Vargas en los últimos meses de LALIGA EA SPORTS. Al menos esta versión, y entre algunos se ha confirmado la indignación de los últimos partidos.

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Sin embargo, esa buena actuación en Estados Unidos también llena de esperanza al club en el apartado económico. El suizo es uno de los jugadores por el que se puede sacar un buen traspaso, y el escaparate del Mundial podía ponerlo en el mercado en condiciones ventajosas. De continuar así, se esperan ofertas importantes por un jugador que está valorado por Transfermarkt en 15 millones de euros.

Rubén Vargas ya ha dicho que se encuentra bien en la ciudad, pero que tiene como prioridad en su carrera jugar la UEFA Champions League, algo que difícilmente hará en el Sevilla en el futuro más cercano. Si le pone tanto empeño como a jugar el Mundial, no será extraño que acepte la primera oferta que le llegue de un club que dispute la máxima competición continental.