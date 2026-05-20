Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 12:19h.

Suiza será la única selección que cuente con dos sevillistas

Rubén Vargas, de la lesión a la selección

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En el Sevilla FC todos los activos tienen un precio y están en venta, por lo que cualquier presencia de sus jugadores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano es una buena noticia. Se van conociendo las convocatorias de la mayoría de selecciones, y este martes se ha hecho oficial la de Suiza, la única selección que contará con hasta dos jugadores sevillistas.

Murat Yakin, el seleccionador helvético, ha introducido en su lista final tanto a Rubén Vargas como a Djibril Sow, de modo que estarán con la siempre competitiva selección suiza en la cita mundialista. Mientras las lesiones le han respetado, Vargas ha sido un dijo en las convocatorias, mientras que la presencia del centrocampista ha sido más intermitente, pero su buen final de temporada ha acabado por propiciar su presencia en Norteamérica.

Se trata, además, de dos de los jugadores más cotizados de la plantilla del Sevilla y, por tanto, de los que estarían en la rampa de salida para abandonar el club mediante un traspaso. Según la web especializada Transfermarkt, Vargas tiene una valoración de 12 millones de euros, mientras que la de Sow asciende a 7,5. Los dos futbolistas tienen contrato hasta 2029, pero si llega algún club dispuesto a pagar un traspaso importante se les abrirán las puertas de par en par.

En el caso del extremo de origen dominicano, ya en el tramo final del mercado veraniego de 2025 estuvo muy cerca de marcharse al Villarreal, pero Matías Almeyda convenció a la dirección deportiva para que se quedara y fuera Lukebakio el ‘sacrificado’. Sin embargo, estuvo prácticamente tres meses y medio de baja al enlazar dos lesiones, y su rendimiento en el tramo final ha despertado muchas críticas. Todo lo contrario a Sow, que ha ido creciendo con el paso de los partidos y, salvo un pequeño periodo de baja en agosto, ha estado disponible toda la temporada.

Suiza en el Mundial

Suiza está encuadrada en el Grupo B del Mundial, y debutará el 13 de junio en San Francisco ante Catar. Después, se medirá a Bosnia-Herzegovina -18 de junio en Los Ángeles- y a la anfitriona Canadá -24 de junio en Vancouver-. Antes, jugará un amistoso ante Jordania en Saint Gallen y otro ya en Estados Unidos ante Australia.

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La convocatoria está conformada por:

Porteros: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05),

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco) y Zeki Amdouni (Burnley).

Delanteros: Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Friburgo).