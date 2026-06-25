Los hobbies de la Selección Española, quién ve Juego de Tronos o Jujutsu Kaisen y quién juega a Mario Kart

Juan Pérez 25 JUN 2026 - 15:49h.

El viaje a México deja espacio para conocer algo más a los cracks de La Roja

Los ocho jugadores de España que todavía no han jugado ni un minuto en el Mundial 2026

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El primer gran viaje de la Selección Española en el Mundial 2026 hasta llegar a Guadalajara deja un detalle significativo sobre el entretenimiento de cada jugador en los tiempos muertos. La mezcla de concentración, diversión y relax ofrece múltiples opciones en los jugadores de La Roja que en su amplia mayoría disfrutan en grupo del Mario Kart en la Nintendo Switch 2, pero los hay que tiran de anime, de series, películas o documentales.

El bloque que opta a levantar el trofeo de campeón del mundo guarda muchos secretos de puertas para adentro, pero hay ocasiones donde la cámara de la selección se cuela en los momentos más personales. En este caso la publicación de un vídeo de la Selección Española desvela uno de los éxitos más importantes en la concentración, un rato de consola con una de las franquicias más sonadas de la cultura actual: Mario.

Hasta 12 jugadores del grupo tiran de la consola portátil de Nintendo para jugar al Mario Kart en grupo, y en el clip se muestran con consola en mano Rodri, Álex Baena, Borja Iglesias, Pedro Porro, David Raya, Unai Simón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedri, Dani Olmo, Víctor Muñoz y Fabián Ruiz. Curiosamente el jugador del PSG es el único que muestra una consola de la generación anterior, la Nintendo Switch 1, mientras que el resto de sus compañeros juegan con la Switch 2.

Joan García está con un documental, Ferrán Torres está en la primera temporada de Juego de Tronos (el que no la haya visto que no pregunte por qué lo sabemos) y Nico Williams está viendo el anime Jujutsu Kaisen. Otros como Gavi, Cubarsi, Pino, Oyazábal, Zubimendi o Lamine Yamal están con la tablet, mientras que Marc Pubill, Joan García y Mikel Merino se entretienen con el móvil,

En el vídeo Lamine Yamal no está dentro del grupo de las videoconsolas, pero seguro que en más de una ocasión ha compartido el hobbie con el grupo porque es un apasionado del juego de carreras de Nintendo. Tanto es así que en su relación anterior con Nicki Nicole, ambos jugaban juntos al juego de carreras de la Switch por lo que seguro tiene una en su mochila para los viajes.

De la Fuente también aparece con un giro al séptimo arte, y da ejemplo con una de esas películas motivadoras que lleva años pasando por vestuarios por sus discurso. El seleccionador está viendo 300, la sonada película de Zack Snyder donde el reducido grupo liderado por Leonidas se enfrenta al ejército de Jerjes a las puertas de las Termópilas. Un lote completo con gustos en común en pos de la unión para conseguir en el campo una victoria este fin de semana ante Uruguay.