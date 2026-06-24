Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 10:16h.

El jugador del FC Barcelona ha publicado un divertido vídeo de su hermano intentando jugar al golf

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Después de cambiarle la cara a la Selección Española y marcar el primer gol del encuentro frente a Arabia Saudí, Lamine Yamal ha aprovechado los ratos de descanso durante la concentración de La Roja para jugar al golf. El de Rocafonda ha publicado en su perfil oficial de Instagram un divertido vídeo de su hermano pequeño intentando practicar este deporte y se ha hecho viral en pocas horas. El jugador del FC Barcelona se 'parte de risa' al ver que Keyne no le da a la bola y de la caída del pequeño pocos segundos después.