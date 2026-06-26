Rueda de prensa previa al Uruguay-España del Mundial 2026

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha pasado este jueves por la noche por sala de prensa en la previa del partido ante Uruguay. El técnico riojano, además de valorar el estado físico de varios futbolistas, ha hablado sobre la figura de Marcelo Bielsa, a quien se enfrentará este viernes por la noche. E irremediablemente, ha querido recordar su etapa en el Athletic Club y aquel mítico partido ante el Manchester United en la Europa League de 2012.

Con quién compararía a Bielsa y por qué: "He sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa, he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en el Athletic, yo pasé 18 meses en el paro, pero estuve yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo y tengo los entrenamientos grabados. Aprendí muchos aspectos futbolísticos y he tenido la suerte de convivir alguna jornada con él en Madrid en alguna conferencia, y pude departir en privado con él de todo, pero de fútbol principalmente. Declarado admirador, mañana estaré encantado, es la primera vez que nos enfrentamos y es un gusto enorme jugar contra él".

En qué ha evolucionado Bielsa desde que estuvo con él esos cinco meses: "Marcelo, como todos los entrenadores, hemos evolucionado. En aquel Athletic hizo que jugara maravillosamente bien al fútbol, con un partido en Old Trafford para enmarcar. Pero, además, con una variante táctica que era el marcaje al hombre por todo el campo. Ahora no es tan exigente con esa faceta, pero sí exige al equipo rival aunque hace marcajes más mixtos. En esa evolución, entiende él y entendemos todos que a veces los planteamientos y las ideas pasan por conocer a los jugadores que entrenamos. Una idea, sin jugadores capaces de desarrollarla, no hay idea que valga. Su mayor virtud es sacar un magnífico rendimiento a todos los jugadores que entrena".

Luis de la Fuente, de Marcelo Bielsa a Uruguay

Cómo ve a Uruguay: "Estamos viendo casi todos los partidos, algunos con los viajes no hemos podido verlos, pero me gusta la tremenda igualdad que estamos viendo. Hoy Ecuador ha ganado a Alemania, pero estamos viendo la enorme igualdad de esta competición. Sobre todo ver que los que supuestamente hablábamos de cierto favoritismo, le cuesta mucho ganar. A nivel internacional, la diferencia futbolística es mínima, se reduce mucho. Esto demuestra los resultados que se están dando en este campeonato del mundo".

Uruguay, primer test serio: "No, estáis ya pensando la noticia por si pasa o deja de pasar. Tan duro ha sido Cabo Verde como Arabia como, con diferentes connotaciones, Uruguay. No empecemos ya en lo que voy a decir después porque eso es ventajista, decidlo ahora. Tan exigentes estamos ahora con Uruguay como con lo que nos venga en el futuro".