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Rüdiger, Neuer y varias estrellas de Alemania, señaladas en la remontada de Ecuador: notas y puntos

Gonzalo Plata celebra su gol en el Ecuador-Alemania
Gonzalo Plata celebra su gol en el Ecuador-Alemania. Cordon Press
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Ecuador estará en dieciseisavos de final del Mundial 2026 como una de las mejores terceras. La selección dirigida por Sebastian Beccacece consiguió una heroica remontada ante Alemania (2-1), que jugó con una marcha menos estando ya clasificada como primera y pese a salir con todos los titulares y adelantarse a los 2 minutos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Ecuador y de Alemania en este partido de la jornada 3 del Mundial 2026.

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Las notas de Ecuador: aprobados y suspensos

Galíndez (5): poco que hacer en el gol de Sané. No generó demasiado Alemania en ataque, pero cumplió.

Alan Franco (5): vio una amarilla absurda en el 50' y Beccacece le mandó al banquilo en el 64'. Correcto atrás ante Wirtz y compañía.

Ordóñez (4): el más flojio atrás. Dudas iniciales con balón y un penalti cometido que sonaba a sentencia y le anuló el VAR por una falta previa.

Pacho (6): no es que los alemanes estuvieran muy allá en ataque, pero cumplió con creces.

Hincapié (6): le tocó jugar de lateral, cumplió en defensa ante Sané y se sumó bastante en ataque. Sustituido en el 72'.

Yeboah (5): de los más discretos del ataque ecuatoriano. Un par de buenas jugadas ante Raum y poco más. Sustituido en el 85'.

Pedro Vite (7): protagonista en la acción del 1-1, robando la pelota en campo ajeno y asistiendo a Angulo para marcar el empate.

Moisés Caicedo (7): omnipresente, robando balones en el medio, llegando a la mediapunta, pidiendo la pelota y echándose a su país a la espalda.

Nilson Angulo (8): el mejor de Ecuador. Marcó un golazo para hacer el 1-1 desde fuera del área y se mostró activo y juguetón desde la banda izquierda, generando problemas constantemente desde su costado. Sustituido en el 85'.

Gonzalo Plata (7): no es que hiciera un partido muy brillante, pero marcó el 2-1 en el 77' adelantándose a Tah en el área. Un gol que vale una clasificación.

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Enner Valencia (4): encorsetado ante Tah, que le secó arriba. Un disparo lejano que repelió Neuer justo antes de ser sustituido en el 63' como única acción reseñable.

Sebastian Beccacece también dio entrada a Preciado y Kevin Rodríguez en el 64', Estupiñán en el 72' y Torres y Caicedo en el 85'.

Nilson Angulo celebra su gol en el Ecuador-Alemania
Nilson Angulo celebra su gol en el Ecuador-Alemania. Cordon Press

Las notas de Alemania: aprobados y suspensos

Neuer (4): en el 1-1 estuvo muy flojito en el 1-1 y en el 2-1 le remataron casi en la cara. Una parada lejana a Valencia y un mal entendimiento con Tah.

Kimmich (4): discretísimo. Habituados a verle partir desde el lateral y abarcar casi todo el mediocampo, esta vez estuvo más contenido atrás y sin demasiado protagonismo con balón. Sustituido en el 60'.

Rüdiger (4): de menos a mas. Empezó dubitativo y sufriendo ante Plata, aunque creció con el paso de lo sminutos.

Tah (4): al revés que su compañero de zaga, de más a menos. Empezó bastante correcto en los cortes y firme atrás, pero se fue diluyendo: protagonizó un lío importante con Neuer y perdió la marca de Plata en el 2-1.

Raum (5): ni bien ni mal ni todo lo contrario. Poco protagonismo en ataque y un par de jugadas en las que sufrió ante Yeboah.

Nmecha (3): el gran señalado de Alemania. Perdió la pelota del gol ecuatoriano en campo propio, se mostró algo pasivo en defensa y protagonizó demasiados fallos con balón. En ataque, un disparo cruzado y poco más. Sustituido en el 65'.

Pavlovic (5): participó en la jugada del 0-1... dando una patada a un rival que ni la árbitra ni el VAR señalaron. Llegó tarde para tapar el disparo de Angulo en el 1-1, aunque tampoco fue el primer culpable. No estuvo mal con balón, pero vio una amarilla justo antes del descanso y se quedó en el banquillo tras el mismo.

Leroy Sané (4): marcó el 0-1 a los 2 minutos con un buen remate con la zurda, pero ni con esas aprueba. Erró una ocasión clarísima en la segunda mitad y no volvió a aportar nada en ataque, y eso que completó los 90 minutos.

Musiala (3): como si no hubiera jugado. 15 balones perdidos, nada de nada en ataque.

Wirtz (4): regaló el 0-1 a Sané a los 2 minutos... y poco, muy poco más. Sustituido en el 74'.

Havertz (4): un cabezazo al medio, un penalti provocado que le anuló el VAR y poco más. Sustituido en el 60'.

Julian Nagelsmann también dio entrada a Stiller en el 46', Undav y Thiaw en el 60', Beier en el 65' y Gross en el 73'.

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