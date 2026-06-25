Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 23:58h.

Nicolás Pépé fue el mejor jugador del encuentro

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de dieciseisavos: partidos confirmados, fechas y horarios

Compartir







Se acabó el sueño de Curazao. La selección que más apoyo recibió del aficionado neutral antes del inicio del Mundial 2026 vuelve a casa tras confirmar su eliminación a manos de Costa de Marfil. Sin forzar la maquinaria, y con un Nicolás Pépé estelar, el combinado africano seguirá adelante con su aventura mundialista.

Siete minutos. Eso fue lo que necesitó Nicolás Pépé para dejar su sello en el encuentro. El futbolista del Villarreal CF, en el sitio exacto, mandó a la red un buen envió de Yan Diomande. El extremo aprovechó a la perfección un error en la zaga de una selección de Curazao que, a partir de ese momento, comenzaría a crecer en el choque.

PUEDE INTERESARTE Lalo Arantegui cambia el tiro y encarrila a Marc Cardona: la alternativa del Zaragoza

A lomos de un inspiradísimo y protagonista Tahith Chong, el conjunto curazoleño fue asomándose a la portería defendida por Fofana. Faltó remate, aunque acumuló las mejores llegadas de la primera mitad. Solo el citado Diomande amenazó con ampliar la ventaja al descanso, pero los futbolistas se fueron a vestuarios con todo muy abierto.

Tras la reanudación, Curazao se vino arriba y buscó el empate. Cambió el esquema, modificó su centro del campo y Costa de Marfil lo aprovechó. Nicolás Pépé, en una acción marca de la casa, sentenció el encuentro y firmó la despedida de la selección de todo el espectador neutral en este Mundial 2026.

PUEDE INTERESARTE Mikel González busca encaje al dilema de la portería del Athletic: dos situaciones clave

Las notas de Curazao

Eloy Room [5,5]

J. Brenet [6]

Jurien Gaari [4,5]

A. Obispo [4]

Sherel Floranus [5,5]

D. Fonville [5]

L. Comenencia [4,5]

Leandro Bacuna [6]

Tahith Chong [8,5] El faro de la selección de Curuzao. Todo nacía de sus botas, y aunque le faltaron las fuerzas, rozó el tanto en un par de ocasiones.

El faro de la selección de Curuzao. Todo nacía de sus botas, y aunque le faltaron las fuerzas, rozó el tanto en un par de ocasiones. J. Bacuna [5]

J Locadia [4,5]

PUEDE INTERESARTE El Málaga ultima una decisión con fecha de caducidad: dos escenarios para Loren Juarros

Los cambios de Dick Advocaat en la selección de Curazao: J. Antonisse [5], G. Kastaneer [4], Tyrese Noslin [5,5], Brandley Kuwas [Sin calificar] y Shurandy Sambo [Sin calificar].

Las notas de Costa de Marfil

Y. Fofana [5]

Guela Doué [5,5]

O. Diomande [6]

O. Kossounou [5]

C. Operi [6,5]

Franck Kessié [7]

I. Sangaré [8]

Amad Diallo [5]

Yan Diomande [8] De sus botas nació el 0-1 en una jugada en la que aprovechó el regalo de la zaga rival.

De sus botas nació el 0-1 en una jugada en la que aprovechó el regalo de la zaga rival. Nicolás Pépé [9] Empujó a la red el pase claro de Diomande. En su segundo tanto sacó todo el talento en una jugada marca de la casa. Gran actuación.

Empujó a la red el pase claro de Diomande. En su segundo tanto sacó todo el talento en una jugada marca de la casa. Gran actuación. Ange-Yoan Bonny [5]

Los cambios de Emerse Faé en la selección de Costa de Marfil: C. Oulai [5], B. Touré [6], O. Diakité [5], Elye Wahi [5,5] y J. Seri [4,5].