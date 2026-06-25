El Málaga ultima una decisión con fecha de caducidad: dos escenarios para Loren Juarros

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 18:32h.

Es una de las incógnitas de la primera plantilla

El Málaga perfila los fichajes y las líneas rojas en el mercado: "Seis o nueve"

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El Málaga CF deja clara su hoja de ruta en el presente mercado de fichajes. El objetivo del club costasoleño pasa por mantener el bloque de la plantilla que ha conseguido el histórico ascenso a LALIGA EA Sports, aunque habrá excepciones. La intención de la dirección deportiva que lidera Loren Juarros no es otra que hacerse fuerte por sus activos más valiosos. En esta ecuación no entra un caso concreto que tiene fecha de caducidad en La Rosaleda.

El 30 de junio, como viene siendo habitual, es un día marcado en rojo en el calendario de todos los clubes nacionales. El próximo martes expirarán decenas de relaciones contractuales y en el Málaga se apura por una.

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El Málaga ultima una decisión con fecha de caducidad

El nombre de Darko Brasanac cobra especial importancia esta semana en las oficinas de Martiricos. El veterano centrocampista cumple contrato en la citada fecha, aunque contaba con la opción de ampliar su relación contractual por un año más en caso de ascenso a Primera División. No obstante, según avanza Radio Marca Málaga, esta cláusula contaba con la obligación de un porcentaje de minutos que el serbio no ha completado.

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La citada fuente añade que, hasta la fecha, el Málaga no ha ofrecido al jugador ninguna propuesta de renovación. A cinco días de expirar su contrato, la salida de Darko Brasanac gana enteros, aunque Loren Juarros aún no descarta por completo una renegociación de las condiciones aún pasado el 30 de junio.

El centrocampista, importante en el vestuario, no ha sido pieza clave pese a protagonizar una foto trascendental en la victoria en Ipurúa. Su perfil se valora en un grupo tan joven como el que lidera Juanfran Funes, pero gracias al impulso económico de los derechos televisivos, la dirección deportiva afronta el mercado de verano con mucha más fuerza.