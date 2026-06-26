Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 12:01h.

La pareja de Marc Cucurella está documentando su experiencia en el Mundial 2026 en su canal de YouTube

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La Selección Española continúa centrada en su camino en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y mientras los futbolistas preparan los encuentros, sus familiares también viven el torneo desde muy cerca. Una de las que está compartiendo esa experiencia es Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella e influencer y ha mostrado cómo es el día a día de un familiar alrededor de la concentración de La Roja, desvelando cómo los jugadores pueden ver a sus seres queridos en los días de partido. La creadora de contenido acompaña al lateral español durante el campeonato y, a través de sus redes sociales y de su canal de YouTube, está enseñando algunos de los momentos que no se ven de la experiencia mundialista desde el punto de vista de las familias.

Así ven los jugadores de España a sus familiares en un día de partido

Claudia Rodríguez ha convertido su estancia en Estados Unidos en un diario con vlogs. La creadora de contenido ya ha publicado dos vídeos en YouTube en los que enseña cómo viven las familias los desplazamientos y el ambiente que rodea a la Selección Española durante el torneo.

En el último que ha subido, que es del partido frente a Arabia Saudí donde España gana 4-0, Claudia ha mostrado cómo funciona el protocolo de que los jugadores vean a sus familias dentro de la concentración de la selección y en los días de partido. La influencer explica que los jugadores siempre van un rato después del partido a ver a sus familias.

Por tanto, los futbolistas tienen la posibilidad de compartir unos minutos con sus más allegados después de cada encuentro y, cuando acaban, regresan a la concentración para viajar de vuelta con el resto de sus compañeros. Esta rutina permite mantener el equilibrio entre la competitividad y el apoyo de los familiares en un torneo donde tienen menos contacto con ellos.