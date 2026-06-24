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El vacile de Álex Baena a Cucurella tras su fichaje por el Real Madrid: "Último mes siendo amigos"
El pellizco millonario para el Barça por el fichaje de Cucurella al Real Madrid
Ambos serán rivales a partir de la próxima temporada
Los fichajes no cesan durante el Mundial y lo sucedido con la selección española es buena prueba de ello. Basta con los ejemplos de Marc Cucurella y el Real Madrid y de Víctor Muñoz con el Liverpool. Precisamente el nuevo futbolista blanco fue protagonista en las redes sociales recientemente tras la broma de su compañero de selección Álex Baena.
El jugador del Atlético de Madrid dejó un mensaje en sus redes sociales a su amigo Cucurella junto a una foto de ambos entrenando con el combinado nacional. A partir de la próxima temporada serán rivales en LALIGA EA SPORTS y el de Roquetas de Mar le soltó un vacile a modo de broma en su cuenta de Instagram. "Último mes siendo amigos", comentó.
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