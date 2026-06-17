Celia Pérez 17 JUN 2026 - 16:29h.

El lateral lo tenía prácticamente hecho con el cuadro rojiblanco

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En apenas dos días, el Real Madrid ha conseguido dar un golpe en la mesa con los fichajes de Marc Cucurella y Bernardo Silva. Tanto el lateral español como el centrocampista luso se habían convertido en dos de los grandes nombres del mercado de fichajes y adelantando a clubes como Atlético de Madrid y Barça, que también rondaban a los futbolistas. De hecho, mucho se ha hablado de las negociaciones que tenía abiertas el conjunto colchonero, que incluso habría tenido prácticamente atado al ya ex del Chelsea.

Según cuenta Matteo Moretto, el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Marc Cucurella. Tanto es así que la operación estaba prácticamente finiquitada, a falta del intercambio final de documentos y de la firma. "El acuerdo estaba hecho, faltaba firmar", señaló el periodista este miércoles en Radio Marca.

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Mateu Alemany busca reforzar la banda izquierda de Simeone y para ello había marcado Cucurella como el gran favorito, pero la intervención del Real Madrid terminó alejando su llegada al Metropolitano. El jugador al enterarse del interés blanco, detuvo las negociaciones para marcharse con Mourinho.

Ahora, en la dirección deportiva rojiblanca se centran en tratar de conseguir a Álex Grimaldo. El club ha dado un paso adelante para conseguir al lateral del Bayer Leverkusen y estaría en plena negociaciones para conseguir el traspaso de Grimaldo. El jugador ve con buenos ojos jugar en España y el cuadro rojiblanco le habría presentado un contrato hasta 2029, más otro opcional.

Después de pasar diez años fuera, entre el Benfica y, desde el 2023, el Bayer Leverkusen, el lateral valenciano estaría de volver a España. Y, a sus 30 años, su deseo sería regresar para jugar en LALIGA, y podría hacerlo a cambio de apenas 10 millones de euros. Y es que el jugador tendría una cláusula para salir del Bayer Leverkusen por esa cantidad.