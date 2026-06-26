María Trigo 26 JUN 2026 - 14:05h.

El delantero del Celta responde a un test bastante personal

Borja Iglesias 'se cambia' la acreditación y María Valero se parte: "De paseo antes de que la seguridad no supiera quien era"

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Borja Iglesias no se suele cortar cuando tiene un micrófono delante. Es una persona bastante sincera y así lo volvió a demostrar en el test al que se sometió para RAC1 durante la concentración de la Selección España en el Mundial de México Estados Unidos y Canadá. Durante la entrevista, afirmó que el mejor entrenador que ha tenido es "Claudio Giráldez", su técnico actual en el RC Celta de Vigo. Además, abordó otros temas algo más personales como es el de sus amigos futbolistas, con quién no sería su compañero de piso o quién es el mejor delantero centro del mundo ahora mismo.

Las respuesta de Borja Iglesias

Así las cosas, el delantero gallego eligió a Pedro Porro como su mejor amigo de la Selección Española. Pero también se mojó con el mejor en el fútbol, donde decidió meter a tres: los jugadores del Real Betis Aitor Ruibal y Héctor Bellerín y el ex del Celta Kevin Vázquez.

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Hablando del Celta, al jugador de España que ficharía para compartir equipo con él sería Pedri González, del FC Barcelona. Además, si tuviera que soñar con gol especial... ahora mismo soñaría con meter uno en la final del Mundial. También ahora si tuviera que apostar por un delantero sería por su compañero Mikel Oyarzabal, que ya lleva dos goles en la cita mundialista.

A sus 33 años, Borja Iglesias está disputando su primera Copa del Mundo. Luis de la Fuente no le ha dado minutos ni contra Cavo Verde ni contra Arabia Saudí. En una horas España se ve las caras con Uruguay en el último duelo de la fase de grupos. A la espera de ver si juega o no, sí que participó en los amistosos previos que disputó la Selección Española antes de llegar a Estados Unidos.