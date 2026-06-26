Las cuentas de España si queda tercero con cruces temibles para dieciseisavos: Inglaterra y Francia

Juan Pérez 26 JUN 2026 - 14:32h.

La carambola que deja a España en un cuadro mucho más difícil

Qué selecciones evitaría España ahora mismo hasta la final del Mundial y los cocos que se le avecinan

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El partidazo entre España y Uruguay en la tercera jornada del Grupo H del Mundial deja una incógnita en forma de gran final, y es la posibilidad de acabar en tercera posición con el consecuente drama de hacer cuentas para entrar clasificado. A pesar del mal inicio de los charrúas ante Cabo Verde y Arabia Saudí, una victoria ante La Roja puede desencadenar un bajón para los de Luis de la Fuente hasta el punto de sacar la calculadora para evitar a algunos de los cocos de la cita internacional.

El favoritismo de España para llevar lejos en este Mundial 2026 está asentado en el nivel del grupo, en la clasificación, en los líderes y en la demostración de poder de la segunda jornada, pero todavía no hay nada asegurado. La búsqueda del primer puesto es el maná para el grupo liderado por Lamine Yamal, pero La Celeste todavía no ha levantado la voz tras su decepción inicial, y como selección histórica va a luchar por dar un susto que aparece en la esquina de la habitación: el tercer puesto del grupo junto a los consiguientes criterios de desempate.

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La situación más lógica para la pesadilla de España como tercera de grupo sucede sólo si pierde ante Uruguay y el resto de resultados se le ponen en contra. Si Cabo Verde también gana, el drama se completa, mientras que la victoria de Arabia Saudí hace el encaje más complejo porque depende de la diferencia de goles. Actualmente el equipo africano está en -4 tantos y España en +4, por lo que debería haber ocho goles de diferencia entre la derrota de uno y la victoria de otro para dejar a La Roja al límite de la eliminación. Y eso parece misión imposible.

El escenario más lógico dentro de esta suposición que nadie desea pasa por una derrota de España y la victoria de Cabo Verde para empezar a hacer cábalas. Ahí empiezan los cálculos de posibilidades para saber si los campeones de Europa pueden pasar como uno de los mejores ocho terceros, y la respuesta es satisfactoria.

Con cuatro puntos, España estaría por delante de Corea del Sur y Escocia (3 puntos), pero por diferencia de goles también tiene muchas opciones de superar a otras tantas si no recibe una goleada. Suecia (0), Ecuador (0), Paraguay (-2), Bosnia y Herzegovina (-1) tienen cuatro puntos, pero su diferencia de goles es nefasta, por lo que si España pierde por dos o tres goles, se mantiene por delante de todas ellas.

Aún así la cuenta es mucho más sencilla, en el Grupo G y en el Grupo I no hay ninguna selección con capacidad de llegar a los 4 puntos como tercera, por lo que sumado a los casos de Corea del Sur y Escocia, no hay opción de eliminación. España va a estar clasificada para los dieciseisavos de final sí o sí aunque sufra una derrota y el resultado del otro partido del grupo le deje como tercera.

Los cruces de España si queda tercera de grupo en el Mundial 2026

La tercera posición del Grupo H de España tiene como posible cruce sólo a cuatro campeones en la primera fase, los del Grupo A, G, I, L. México tiene asegurado el primer puesto del Grupo A, mientras que Francia es la favorita del Grupo I, aunque Noruega también tiene opciones. Egipto es la gran favorita en el Grupo G (sólo debe ganarle a Nueva Zelanda para corroborarlo) y todo está en manos de Inglaterra para liderar el Grupo I si le ganan a Panamá.

Francia, Egipto, Inglaterra y México son pues los favoritos, este último más peligroso de lo que parece porque jugaría en el Estadio Azteca con su público llenando por completo el estadio local en este Mundial 2026.