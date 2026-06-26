Celia Pérez 26 JUN 2026 - 08:11h.

El meta del Athletic habla de la relación entre los porteros

Incendio en el vestuario de Uruguay a escasas horas del partido contra España

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A pocas horas para que España encare el último partido de la fase de grupos del Mundial frente a Uruguay, uno de las incógnitas es el once de Luis de la Fuente. El técnico navarro afronta un duelo crucial antes de poner rumbo a los dieciseisavos de final, aunque el debate de la portería parece haber quedado un poco al lado con Unai Simón. Desde la concentración, el meta del Athletic habla de la relación entre los guardametas y alaba Álex Remiro, fuera de la cita mundialista.

"Al final también se habla mucho de Remiro, que venía a hacer grupo, venía a ser una buena persona, pero Remiro venía a competir por la titularidad. Remiro entrenaba muy bien y tenía las capacidades para poder estar ahí peleando. Es un porterazo. Yo si fuese él me molestaría que todo el rato me dijesen 'no, eres muy buena persona' y 'vienes a la selección porque eres muy buena persona'. No, Remiro venía a la selección porque era un animal competitivo entrenando y en el campo. Eso es lo que yo creo que veía Luis de la fuente en él, más allá de esa personalidad que él tiene que como compañero es top", defendió.

"La relación que teníamos con Remi, David y yo, venía forjada de dos años atrás. Y quieras que no, eso también afianza un poco los entrenamientos que sean más amenos. ¿Qué pasa que con Joan? Llevamos los diez días de marzo y esta concentración. Si es verdad que es tiempo suficiente como para que nos conozcamos y estoy seguro que cuando acabe ese Mundial tendremos una relación si no es igual, similar a la que teníamos con Álex", añadió.

"Lo que viene siendo en el campo seguimos teniendo esa ambición los tres por jugar en el partido contra Uruguay. Ya es cosa del míster que decida a quién poner. El respeto, el buen rollo. Con Joan sigue habiéndolo. Es muy raro que alguien hable mal de él porque es muy buena persona. Siempre te ha deseado lo mejor: necesitas esto, lo otro. Está muy pendiente de ti y eso también se ve, que es de un buen compañero. Ya no te digo nada con David. Llevo mogollón de tiempo. Nos conocemos a las mil maravilla", añadió.