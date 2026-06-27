Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 03:00h.

España se adelantó ante Uruguay con gol de Baena

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La Selección Española ha puesto fin a su fase de grupos del Mundial 2026 con el partido ante Uruguay en Guadalajara con el liderato de grupo en juego. Fue España la que se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Álex Baena que tuvo de todo: desde el cantadón de Fernando Muslera (que terminó en su sustitución) hasta la lesión de Manuel Ugarte pasando por el cabreo de Mikel Oyarzabal con el árbitro.

Fue el propio jugador del Manchester United el que golpeó por detrás al capitán de la Real Sociedad con un rodillazo que tiró al vasco mientras se dolía del muslo. A pesar de que se pudo reincorporar, Ismail Elfath le obligó a abandonar el terreno de juego durante un tiempo que se demoró más de lo que el delantero de la Selección deseaba.

Mientras, Pedri logró llevarse una pelota en el centro del campo a la que no llegó Manuel Ugarte, que terminó dolorido en el suelo mientras el jugador del Barça se llevaba la pelota. De ahí llegaron otras dos entradas de futbolistas de Uruguay a Lamine Yamal y Mikel Merino que derribaron a los españoles pero la pelota le llegó a Marcos Llorente.

Álex Baena se aprovecha de las facilidades de Fernando Muslera

El lateral madrileño puso una pelota atrás desde línea de fondo que recogió Álex Baena y, tras abrirse hueco, se sacó un disparo fuerte aunque parecía llegar cómodo a las manos de Fernando Muslera. Sin embargo, el meta uruguayo, como sucediera ya ante Cabo Verde, volvió a fallar y la pelota se le escapó de las manos tras un bote raro entrando en el fondo de la red para convertirse en el 0-1.

Incluso a Felipe VI le sorprendió el error de Muslera, tal y como captaron las cámaras de . La celebración de España estuvo a la altura, incluyendo a un Oyarzabal que gritó enfadado mirando al cuarto árbitro por no haberle dejado entrar aún.

Un premio para España en forma de gol que terminó convirtiéndose en doble castigo para Uruguay por la mala pinta de la lesión de Ugarte. El centrocampista se retiró lesionado en camilla provocando que Marcelo Bielsa tuviera que dar entrada a Nico de la Cruz ya antes del descanso. No fue la única modificación temprana ya que el Loco retiró en el descanso del campo a Muslera tras este nuevo fallo dando entrada a Crochet en la portería.