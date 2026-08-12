Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 23:24h.

El extécnico madridista fue expulsado en el Trofeo Costa del Sol

El once ideal de Juanfran Funes para el Málaga en la 26/27: en primera con los mismos pilares

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Los amistosos veraniegos no defraudan y permiten ver cosas insólitas en las competiciones oficiales. Este miércoles, además de la Supercopa de Europa y el Teresa Herrera de Riazor, La Rosaleda abrió sus puertas a una semana del debut liguero para recibir al Fulham. El Málaga CF optó por invitar al renovado equipo de Álvaro Arbeloa para disputar una nueva edición del Costa del Sol. Y lo cierto es que el final no dejó indiferente a nadie.

El que fuera entrenador del Real Madrid acabó expulsado en el trofeo blanquiazul. Arbeloa protestó unas manos que acabarían igualando el Málaga-Fulham tras los noventa minutos reglamentarios y La Rosaleda le despidió con un cántico: "Tonto, tonto".

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El Fulham se retira del campo y el Málaga vence en un final inédito

El Trofeo Costa del Sol debía decidirse en la tanda de penaltis, pero entonces, el equipo inglés se retiró del campo. Ya sin portero, Eneko Jauregi anotó el gol del triunfo sin oposición y sin rivales en el terreno de juego. Minutos después, el Málaga CF explicó la situación: "El Fulham, alegando que la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y que, si lo hacían, además, no llegaban a tiempo a coger el vuelo. Por tanto, al retirarse del terreno de juego el conjunto inglés, el Málaga CF se proclama campeón del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria".

Los malaguistas cierran la pretemporada con dos empates, 2-2 frente al Al-Ittihad saudí y 3-3 contra el Leicester; dos victorias, por 4-2 al Al-Arabi y esta con asterisco contra el Fulham; y una derrota frente al Ceuta, y el próximo miércoles debutarán en LaLiga en el estadio del Atlético de Madrid. Por su parte, Arbeloa vivió un amargo regreso a tierras españolas aunque confía en protagonizar una buena temporada en tierras inglesas y alejado del gran foco del Real Madrid.