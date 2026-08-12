David Torres 12 AGO 2026 - 19:49h.

Sólo jugó Gayà de los habituales

Corberán rebusca en su unidad B fichajes a falta de diez días para iniciar LALIGA: André Almeida, al once

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el CD Teruel en el típico partido de pretemporada insulso, sin intensidad, en el que los titulares no jugaron, los suplentes no dieron un paso adelante y que sólo sirvió para que algún canterano se dejara ver en la élite. Pocas conclusiones positivas más allá de que, la Unidad B del Valencia CF aún genera más dudas que los teóricos titullares.

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Carlos Corberán utilizó su unidad B ante un rival de inferior categoría que aguantó bien y se adelantó gracias a una salida en falso de Cristian Rivero en la primera mitad.

Ante la falta de lateral derecho, el técnico del Valencia CF, que por la mañana entrenó con sus titulares, utilizó un 1-5-3-2 con Otorbi y Gayà como carrileros. Tras el gol turolense, volvió a su clásico 1-4-4-2 y sólo, justo antes del descanso, pudo empatar con un tiro de Almeida al larguero.

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Tras el paso por vestuarios, el Valencia dominó algo más pero tampoco hizo méritos claros para empatar. Los futbolistas del primer equipo, salvo Gayà, no dieron la talla y los jóvenes canteranos como Otorbi o Wanjala lo intentaron sin suerte. El capitán tuvo una buena ocasión pero el meta del Teruel impidió el empate.

Después, a balón parado, lo intentaron los de Corberán sin demasiado ahínco. En resumen, si la Unidad A tiene carencias, la B ahora mismo da miedo.

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Las notas uno por uno del Valencia CF:

Cristian Rivero (2): Una salida en falso a la media hora de partido propició el 0-1 del Teruel. Fue su única aportación en la primera mitad. En la segunda, tampoco tuvo demasiado trabajo.

Gayà (6): El capitán, expulsado ante el Newcastle, fue uno de los pocos titulares que jugó. Lo hizo como carrilero izquierdo, casi extremo, y protagonizó las mejores jugadas de ataque del Valencia CF en la primera mitad. En la segunda pudo marcar de nuevo.

Íker Córdoba (5): Atento al corte, permitió a Gayà subir más de lo que acostumbra. Amonestado.

Diakhaby (4): No estuvo fino en el marcaje en el 0-1; en el resto del encuentro, fue sobrado ante un rival de inferior categoría. Sigue mostrando que le falta todavía un trecho para ser el futbolista que fue. De cabeza,

Amos Wanjala (6): Jugó como tercer central por la derecha. Muy buenos minutos. Muy atento al corte, protagonizó un duelo interesante contra Mario Sesé. Acabó como lateral derecho,

Aarón Mayol (6): El pivote al que Corberán le está dando muchos minutos, jugó en la medular con Dieng y dejó muy buenas sensaciones.

Dieng (5): Cumplió pero demostró que no se le puede dar la responsabilidad creativa del equipo. No falla pases, trata de llegar, pero tampoco generar juego es su misión.

Otorbi (6): Su titularidad en el costado derecho (un medio del filial) es la prueba evidente de la necesidad de un fichaje. Voluntarioso, con profundidad, le faltó acierto en los pases finales, pero al menos lo intentó. Acabó como lateral derecho y carrilero con la entrada de Jaume Durà.

Raba (4): Es el que más pases interiores intentó, pero la verdad es que le faltó mucha precisión y acierto. Tiene calidad, pero no termina de aportar lo que de él se espera.

André Almeida (2): Jugó partiendo desde la izquierda, estuvo mal. Apenas se fue de su par y perdió muchos balones. A balón parado estrelló la pelota en el larguero al filo del descanso. Su indolencia le condena. Está fuera.

Danjuma (4): De nuevo jugó en punta ante las molestias de Sadiq. Con mucha movilidad, ante un Primera RFEF tampoco destacó. Pecó de individualista. Se fue apagando.

Los suplentes y Carlos Corberán

También jugaron:

Aimar Blázquez (5): Salió por André Almeida en el minuto 61. Nada más salir tuvo una buena ocasión de cabeza.

Panach (sc): Salió por Diakhaby en el 72. Ya ha jugado en Copa del Rey.

Jaume Durà (5): Entró por Wanjala en el 72. Jugó de extremo derecho. Este 2008 debuta con el primer equipo. Es una de las joyas de la cantera. Tuvo una.

Marc Martínez (5): Entró por Aarón Mayol en el minuto 80. Jugador nacido en 2009 que también se estrenaba con el primer equipo. Ya es internacional con España. Tuvo una buena ocasión, pero falló.

Carlos Corberán (4): De inicio apostó por tres centrales ante la falta de laterales derecho. Si buscaba fichajes en su unidad B, ya sabe que tiene que apretar a Singapur para que se los den. Cambió el sistema dos veces pero su equipo estuvo flojísimo ante un Primera RFEF. Con estas mimbres, poco que hacer