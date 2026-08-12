David Torres 12 AGO 2026 - 17:24h.

El once titular está plagado de jugadores menos habituales

El Valencia CF esperará el eclipse jugando su penúltimo amistoso de la pretemporada

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ValenciaA falta de diez días para el comienzo de LALIGA, el Valencia CF ha programado dos amistosos esta semana para seguir rodando al equipo y darle minutos a los menos habituales para poder apuntalar el once titular ante el inminente inicio de la competición. El primero de los dos es este miércoles ante el Teruel.

El Valencia jugará este miércoles ante el CD Teruel en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna (18 horas) en un amistoso que estaba previsto para el equipo filial, pero que asumirá finalmente el primer equipo para mantener ritmo, ante el aplazamiento de su partido de la primera jornada de Liga.

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La idea de Carlos Corberán es repartir minutos entre toda la plantilla con dos equipos diferentes y una gran participación de futbolistas del Valencia Mestalla para controlar las cargas de trabajo y llegar lo mejor posible al inicio liguero, en el que jugará tres partidos en cuestión de una semana. El equipo podría jugar aún otro amistoso esta misma semana.

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El Valencia debía estrenarse este fin de semana ante el Real Betis, pero el encuentro fue aplazado por a la participación del centrocampista argentino Giovani Lo Celso en la final del Mundial y comenzará oficialmente la competición el sábado 22 de agosto ante el Celta en Mestalla.

El once titular del Valencia CF ante el Teruel: línea de cinco atrás

La prueba evidente de que Corberán quiere dar minutos a todos es su once titular, plagado de suplentes. Así, Cristian Rivero jugará en la meta; Wanjala será el central derecho, Iker Córdoba el izquierdo y Diakhaby el jee de la zaga. Gayà y Otorbi jugarán como carrileros.

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En la medular formarán Dieng y Mayol y Raba y André Almeida en la mediapunta dejando a Danjuma como improvisado delantero.

Los reservados

Dimitrievski, que al final sí fue convocado por las molestias de Abril, Jesús Vázquez, Tàrrega, De Haas, Guido, Ugrinic, Pepelu, Javi Guerra, Sato y Hugo Duro, así como el lesionado Sadiq trabajaron este miércoles por la mañana y descansarán para jugar el jueves ante el Hércules.