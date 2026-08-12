Aarón Escandell responde tajante al interés del Valencia en su fichaje

Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 12:12h.

Hassan ultima su salida del Real Oviedo y facilita un requisito clave para Julián Calero

Fue renovado este verano hasta 2029

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Aarón Escandell, al igual que todo el oviedismo, aguardan por el inicio de la competición. El nuevo proyecto del Grupo Pachuca para la vuelta a LALIGA HYPERMOTION ilusiona y el meta así lo siente. Aarón ha vivido un verano algo convulso con respecto a su futuro, hasta que ambas partes sellaron una importante renovación hasta 2029. Por el camino se habló de una posible salida a Inglaterra o de su fichaje por el Valencia, aunque todo quedó en nada.

Precisamente sobre el supuesto interés del conjunto che se pronunció el portero durante su última comparecencia pública. Escandell fue tajante con respecto a esos rumores que lo situaban fuera del Oviedo y en Mestalla. "Nunca he tenido nada sobre la mesa desde Valencia, como tanto se dijo. Y aquí me gustaría aclarar que en una entrevista que hice allí se dijo que quería volver y es mentira. Tenía la cabeza aquí, me gusta el equipo que hay, el cuerpo técnico y, sobre todo, el día a día. Si estoy bien aquí; ¿Para qué voy a moverme?", expresó en rueda de prensa.

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Su ampliación de contrato y la capitanía

Escandell también explicó lo fácil que llegó a un acuerdo con el Oviedo para ampliar su contrato. "La negociación fue muy sencilla, ambas partes volcamos abiertamente todo lo que pensamos y siempre fuimos de la mano. En ningún momento nos queríamos ir".

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Aarón Escandell no entró a valorar la posibilidad de ser uno de los capitanes del equipo esta temporada y se centró en el grupo. "No decido quiénes son los capitanes, eso es cosa del míster o del club, no lo sé. Así todo, no creo que eso deba ser importante", expresó.

El equipo, mientras tanto, sigue preparando el estreno liguero de este fin de semana frente al Granada en el Carlos Tartiere.