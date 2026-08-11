Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 10:40h.

El fichaje de Kevin Lomónaco por el Real Oviedo sufre un cambio destacado

Muy cerca de cerrar su fichaje en Escocia

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El Real Oviedo sigue cuadrando la plantilla que arrancará esta próxima semana su nueva andadura en LALIGA HYPERMOTION. Falta por llegar alguna cara nueva, pero también son varias las que deben salir. Una de las más cotizadas está a punto de hacerlo. Hassan, cuyo paso por el Mundial lo ha catapultado en el mercado, cerró su fichaje por el Celtic de Glasgow.

Fue La Nueva España quien avanzó el interés del Celtic y ahora ha sido Killer Asturias el que asegura que Hassan ya pone rumbo a Escocia para pasar el pertinente reconocimiento médico y estampar su firma en el contrato. Las cifras supondrán sin duda un importante empujón positivo para las arcas del club. También para las del Villarreal, que guardaba el 40% de una futura venta.

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Solo falta rubricar la firma para que Hassan diga adiós a su paso por el Oviedo. Tras su buen hacer con los azules, el egipció deslumbró en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A partir de ahí muchos equipos preguntaron por él y ha sido el Celtic el que más ha convencido al jugador y al club para negociar.

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Un alivio para Julián Calero

Una vez se confirme la salida de Hassan de manera oficial, el Oviedo podrá atender a otra de las tareas de cara al nuevo curso: inscribir jugadores. Hasta la fecha, tan solo han podido hacerlo tres de los fichajes, aunque a partir de ahora podrán ser inscritos el resto, aliviando así a un preocupado Julián Calero de cara al estreno liguero de la próxima semana.

Carlos Domínguez aterriza en el Carlos Tartiere

El Celta anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Real Oviedo para que el defensa central Carlos Domínguez juegue como cedido en el conjunto asturiano durante la temporada 2026-27. El futbolista contaba con alguna oferta de LALIGA EA SPORTS, pero ha priorizado bajar de categoría para disfrutar de más continuidad en el conjunto dirigido por Julián Calero, donde coincidirá con el exceleste David Costas.

Carlos Domínguez, al que todavía le restan dos años de contrato con el Celta, disputó la pasada temporada 8 partidos de Liga, 3 de la Liga Europa y 2 de la Copa del Rey con la camiseta celeste, acumulando en total 927 minutos. El central, que no contaba para Claudio Giráldez, es el sexto jugador que el Celta cede este verano a un equipo español, el máximo permitido por la Federación Española. Por tanto, las próximas salidas como cesión tendrán que ser a un equipo extranjero.