Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 12:18h.

El plan del Oviedo se ve alterado tras un giro de guion con Víctor Mingo

Varios clubes pujan por su fichaje con suculentas ofertas sobre la mesa

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Julián Calero compareció ante los medios antes de un nuevo amistoso del Real Oviedo, el que le medirá este viernes al Le Havre francés en el Carlos Tartiere. El técnico carbayón, además de repasar cómo se encuentra la plantilla, pasó revista al mercado de fichajes carbayón. Felicitó a la dirección deportiva por el trabajo que viene realizando y adelantó más novedades en el vestuario en materia de fichajes y salidas.

Uno de los nombres propios que también analizó Calero fue el de Hassan. Pese a comenzar a trabajar con la plantilla tras su paso por el Mundial, el egipcio apunta a salir y a dejar un buen montante económico en las arcas del club. Así lo ve el técnico, pese a que es consciente de la importancia que tendría en el vestuario carbayón.

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La rueda de prensa de Julián Calero

Hassan: "Todos lo conocemos y claro que nos podía encajar, pero también hay que encajar la economía del club, los deseos del jugador y las opciones de otros clubes. Tenemos un límite salarial y éramos conscientes de que tenían que producirse salidas y él era una de las posibilidades. Son las circunstancias y yo tengo que adaptarme".

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Movimientos: "Tiene que haberlos. TenGo que felicitar a la dirección deportiva porque están trabajando mucho y en la línea que todos queríamos. Tiene que haber salidas y alguna entrada seguramente también puede que haya. En el tramo final de mercado es cuando se mueven muchas cosas. Estamos a la espera de completar la plantilla con salidas y entradas".

Renovación de Alberto Reina: "Es fundamental porque es un jugador importante para nosotros y nos da muchas cosas. El club valora su capacidad y sería una muy buena noticia poderle renovar. Quiero contar con el al 100% y dentro del campo me gustaría aprovechar su llegada, aunque también su capacidad para generar desde atrás cuando vienen a recibir a un costado. Va a ser un todoterreno y lo vamos a ir adaptando a cualquier circunstancia".