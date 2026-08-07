Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 09:19h.

Hassan dispara las arcas del Oviedo y acelera los últimos fichajes de David Fernández

El cuerpo técnico trabaja en una decisión que condiciona el ataque carbayón

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Una de las tareas pendientes del Real Oviedo en este mes de agosto consiste en ordenar su ataque. En estos momentos hay cinco delanteros en plantilla y uno tendrá que salir. Tras los fichajes de Alexandru Isfan, Chris Ramos y Carlos Fernández, todos los focos apuntan a Víctor Mingo y a Joaquín Delgado. La última palabra la tiene Julián Calero, y tras los últimos días, todos los focos apuntaban al canterano que jugó cedido el pasado curso en el Barcelona. Sin embargo, el plan del conjunto carbayón se puede ver alterado próximamente.

Según informa Heraldo de León, Víctor Mingo estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de la Cultural Leonesa. El delantero, que llegó este verano a Oviedo procedente del Arenteiro, podría salir cedido para tener minutos en Primera RFEF, donde el curso pasado anotó 12 dianas. Sin embargo, la incorporación de una nueva cláusula en su contrato ha generado ciertas diferencias entre las partes que obligan a sentarse de nuevo a negociar. Todo apunta a que no habrá problemas en acordar su salida en los próximos días.

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La marcha de Víctor Mingo aclara el overbooking del Oviedo en ataque, pero provoca un giro de guion inesperado a estas alturas. La casi segura marcha de Mingo invita a pensar que Joaquín Delgado continuará o incluso que ambos puedan salir. Los próximos días serán clave para aclarar sendos destinos.

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Interés en Joaquín Delgado

El Oviedo no es el único que anda pendiente de lo que sucederá con su ataque. Otros clubes que andan tras los pasos de Joaquín Delgado también permanecen atentos a novedades. Cabe recordar que el delantero ha sido vinculado a varios equipos de LALIGA HYPERMOTION como el Real Zaragoza e incluso a otros del extranjero como el Estoril portugués. El club estudiaba dos vías para su salida que ahora tendrá que replantearse a tenor de las novedades.