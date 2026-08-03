El Oviedo medita el fichaje de la guinda para el centro del campo: dos grandes avales

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 16:52h.

Hay dos clubes importantes que pujan por él

El precio del fichaje de Estanis Pedrola y los detalles de su contrato

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El Real Oviedo quiere más en este mercado de verano. La apuesta por la profunda reestructuración del área deportiva derivó en una planificación repleta de movimientos. Las nuevas caras han ido aterrizando en el Carlos Tartiere gracias al trabajo previo realizado en el último tramo del pasado curso. Ya con David Fernández liderando la dirección deportiva, el club azul medita la incorporación de una guinda.

La entidad carbayona se sigue moviendo por el fichaje de Kevin Lomónaco para así dar forma a un eje de la zaga que demanda más cromos. A diferencia de la defensa, el centro del campo y el ataque sí que han recibido un amplio número de nuevos efectivos, aunque la medular podría seguir ampliando su abanico de opciones.

El Oviedo medita el fichaje de la guinda para el centro del campo

Julián Calero apostó por la continuidad de Alberto Reina y apoyó las contrataciones de Aisar Ahmed, Aritz Aldasoro, Youness Lachhab y Daniel Villahermosa. Ahora, según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, la dirección deportiva azul está valorando seriamente la contratación de Antonio Sánchez.

A sus 29 años, y tras toda una vida en el club bermellón, el centrocampista está recibiendo intereses de clubes con peso en LALIGA Hypermotion. Uno de ellos es el Real Oviedo, aunque deberá imponerse a Cádiz CF y UD Las Palmas si realmente quiere incorporar en sus filas al futbolista palmesano.

La llegada de Antonio Sánchez al centro del campo carbayón, a pesar de lo bien cubierta que está dicha posición, cuenta con dos grandes avales. El primero, la experiencia que otorgaría a la plantilla asturiana un mediocentro con más de 150 encuentros en la élite nacional. El segundo, su situación contractual, ya que está inmerso en su último año de vinculación y el RCD Mallorca no tendría tanta fuerza en unas hipotéticas negociaciones. Sin avances formales al respecto, el Oviedo medita lanzarse a por la guinda de la medular.