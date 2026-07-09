Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 14:21h.

El director deportivo trató varios asuntos de mercado

El Oviedo cocina dos ventas en el mercado con posturas diferentes: hay negociación abierta

Compartir







David Fernández actuó de maestro de ceremonias en la doble presentación del Real Oviedo. Este jueves, el club carbayón presentó en sociedad a los fichajes Víctor Mingo y Youness Lachhab. Al término de ambas puestas de largo, el director deportivo azul se enfrentó a las preguntas de los medios. Las cuestiones giraron desde temas generales de mercado a los nombres propios.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo valora el fichaje de la torre del Castellón: un central con alma de nueve

Las palabras de David Fernández en el Real Oviedo

Su papel en la dirección deportiva con México. "La adaptación está siendo con mucha naturalidad. Esto es fútbol y no consideraría que esté en el proceso de adaptación, vengo a sumar y a intentar tener los mejores jugadores posibles".

Cambios en la plantilla. "La plantilla me la he encontrado bastante bien. Hay que hacer cambios tanto en entradas como salidas, pero en buen estado. Tanto en planificación como en estado de formación. De momento, todo muy bien".

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid apuesta todo al sustituto de Sorloth: nueva reunión por el fichaje

Estilo de fichajes. "Mi estilo de fichajes va a ser tratar de traer los mejores jugadores. No se puede centrar solo en un tipo de jugadores sino una plantilla compensada en edad, perfil y características de los futbolistas".

Las salidas. "La política de salidas será igual que la de entradas. El devenir del mercado lo marca, pero la política es tomar las mejores decisiones para el Oviedo. Hassam y Rahim, como todos, si hay algún club interesado deberá ponerse en contacto con el Oviedo".

PUEDE INTERESARTE El Málaga juega con la ansiedad del Celta por dos fichajes: error de cálculo a favor

Número de descartes. "No te puedo dar un número porque llevamos tres días entrenando. La información se va acumulando y con el paso de los días iremos tomando decisiones".

La cantera. "Tengo un sentimiento especial porque me he criado en la cantera, pero también tengo un sentimiento especial. La cantera es muchas veces motivo de presumir, pero yo prefiero hacer y no presumir mucho. No vamos a regalar nada, son chicos jóvenes que deben aprender cosas y debemos darle un valor el poder llegar al primer equipo. Debutar es fácil, consolidarse es otra historia".